- Xinhua Silk Road: Se revelan índices para que los actores de la industria tomen el pulso del transporte marítimo mundial y los mercados de materias primas en el este de China

PEKÍN, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Dos informes de índices que describen el desarrollo de los canales logísticos marítimos globales y la logística de productos a granel en los puertos de Shandong para 2025 se presentaron recientemente en la ciudad de Qingdao.

Los índices, que han sido presentado por medio del Instituto de Índices Xinhua, se refieren al Índice de Desarrollo de Corredores Marítimos Globales y al Índice de Productos a Granel del Puerto Xinhua-Shandong, ambos basados en una gran cantidad de datos en tiempo real para reflejar con precisión sus respectivas situaciones.

El primero, con su subíndice, el Índice de Corredores Marítimos Principales, que registró un aumento interanual del 12,3%, hasta alcanzar los 109,91 puntos para finales de 2025, presentó la resiliencia de los principales canales de transporte marítimo, al tiempo que señaló la creciente influencia de factores geopolíticos.

El año pasado, los principales corredores marítimos clave divergieron en cuanto a resiliencia, y entre ellos, es probable que las vías navegables asiáticas se conviertan en el nuevo foco del transporte marítimo mundial.

Como indica el informe sobre corredores marítimos, los clústeres portuarios globales aparentemente presentaban un desempeño de servicio diferenciado en 2025, y entre los 19 principales clústeres portuarios encuestados a nivel mundial, los clústeres portuarios chinos desempeñaron un papel clave en las cadenas de suministro globales.

En comparación con sus pares extranjeros, los clústeres portuarios chinos destacaron en múltiples aspectos, como el rendimiento de mercancías, la capacidad de manejo de contenedores y el desarrollo integrado de puertos, industrias y ciudades.

Por ejemplo, el clúster portuario de Shandong se ubicó entre los primeros puestos gracias a su atractiva capacidad de producción, el apoyo de las zonas portuarias, su capacidad operativa, su desarrollo de alta calidad, su desarrollo coordinado y su sistema integral de servicios.

El informe de este último índice, el Índice de Productos a Granel del Puerto Xinhua-Shandong, reveló una actividad continua en la logística, el almacenamiento y el comercio a plazo de ciertos productos a granel en los puertos de Shandong.

En 2025, el Índice de Nivel Activo de Capacidad de Tanques de Petróleo Crudo del Puerto Xinhua SPG, un subindicador del Índice de Productos a Granel del Puerto Xinhua-Shandong, registró un ligero aumento, alcanzando los 2054,64 puntos el 28 de noviembre, un 105,46% más que los datos comparables del período base.

Otros subíndices también revelaron una demanda resiliente de minerales de hierro el año pasado, y cuando la transformación energética transformó la lógica de precios del azufre, una materia prima industrial clave para las baterías de nuevas energías, el Índice de Precios del Azufre Portuario Xinhua SPG alcanzó su máximo anual el 11 de diciembre, con un aumento del 168,97% respecto al inicio del año.

Los analistas consideraron que estos datos contribuyeron eficazmente a mejorar la transparencia del mercado de materias primas a granel y proporcionaron una referencia clave para la toma de decisiones de las empresas relacionadas con las fases upstream y downstream.