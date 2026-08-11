Xinhua Silk Road: La cultura impulsa la vitalidad y el desarrollo de alta calidad en Quanzhou, en el este de China

PEKÍN, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- En Quanzhou, famosa por haber sido un importante centro comercial marítimo durante las dinastías Song y Yuan, la diversidad cultural y la fructífera labor de conservación y transmisión del patrimonio han allanado el camino para un desarrollo urbano dinámico y de alta calidad.

Desde hace años, esta ciudad, que alberga numerosos patrimonios culturales inmateriales de ámbito mundial y nacional, se ha comprometido con la protección integral, la transmisión sistemática y la revitalización innovadora del patrimonio histórico y cultural local.

La foto de archivo muestra una actuación de "Quanzhou Nanyin", una de las tradiciones musicales más antiguas que se conservan en China.

Gracias a una serie de medidas concretas, Quanzhou ha logrado conservar el aspecto original de los monumentos históricos y culturales.

Por ejemplo, la Sala Dacheng del Templo de Confucio, recientemente renovada, conserva su estilo original, y las calles históricas y culturales recuperadas logran un buen equilibrio entre las necesidades de la vida cotidiana y la protección del paisaje.

Estas prácticas pragmáticas de conservación, junto con la creación de centros de protección de distintos niveles, ayudan a crear una "ciudad antigua viva" y un conjunto de zonas modelo para la protección ejemplar de los bienes culturales.

En las callejuelas y calles de estilo antiguo de la zona, el patrimonio cultural se integra en la vida cotidiana de los lugareños, que pueden sumergirse a su antojo en la melodía pausada pero elegante del "Quanzhou Nanyin", en las representaciones teatrales con marionetas de aspecto realista o en la cautivadora belleza de las coronas de flores de la aldea de Xunpu.

Como muestra de un sistema cultural público bien planificado que funciona sin contratiempos, en Quanzhou florecen obras culturales de gran calidad, y es allí donde se reúnen grupos y talentos culturales y artísticos para llevar a cabo actividades de intercambio cultural y actuaciones de todo tipo.

En la actualidad, la industria de la cultura, impulsada por un rico patrimonio cultural, se ha convertido en un motor competitivo que impulsa el desarrollo de alta calidad de la ciudad.

En el condado de Anxi, el Tieguanyin no solo es un té muy popular, sino también un sector en pleno auge que abarca fincas de té, visitas culturales y estancias en casas particulares.

En el condado de Yongchun, se ha aprovechado el potencial de la cultura tradicional de la fabricación de incienso mediante la investigación y el desarrollo de sus productos, el bienestar basado en la aromaterapia con incienso, la producción de productos culturales creativos relacionados con el incienso y su comercialización tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

En el condado de Dehua, las porcelanas blancas se han abierto paso en el mercado del mobiliario doméstico moderno, las colecciones artísticas y el sector de los productos de moda creativos, y se han convertido en toda una sensación en el marco de la tendencia "China-chic".

El año pasado, el valor de la producción de la industria del té de Anxi, de las cadenas industriales del incienso de Yongchun y de los clústeres industriales de cerámica de Dehua ascendió a 46 050 millones de yuanes, 13 500 millones de yuanes y 76 000 millones de yuanes, respectivamente.

En Quanzhou, también se están estudiando otros elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial, como las tallas en piedra del condado de Hui'an, con el fin de contribuir a la creación de un clúster de industrias culturales locales con características distintivas.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351667.html

FUENTE Xinhua Silk Road