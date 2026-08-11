Xinhua Silk Road : La culture est un moteur de vitalité et de développement de qualité à Quanzhou, dans l'est de la Chine

PÉKIN,/PRNewswire/ -- À Quanzhou, ville réputée pour avoir été un centre commercial maritime à l'époque des dynasties Song et Yuan, la diversité culturelle ainsi que la préservation et la transmission fructueuses du patrimoine ont ouvert la voie à un développement urbain dynamique et de grande qualité.

The file photo shows a performance of Quanzhou Nanyin, one of the oldest surviving musical traditions in China.

Depuis des années, cette ville, qui abrite plusieurs éléments du patrimoine culturel immatériel (PCI) classés au niveau mondial et national, s'engage en faveur d'une protection globale, d'une transmission systématique et d'une revitalisation innovante de son patrimoine historique et culturel local.

Grâce à des mesures concrètes, Quanzhou a réussi à préserver l'aspect d'origine de ses monuments historiques et culturels.

Par exemple, la salle Dacheng du Temple de Confucius, qui a été rénovée, a conservé son style d'origine, et les rues historiques et culturelles remises en valeur concilient harmonieusement les besoins de la vie quotidienne et la préservation du paysage.

Ces pratiques de préservation pragmatiques, associées à la création de centres de protection à différents niveaux, aident la ville à façonner une « ville antique vivante » et un ensemble de zones modèles pour une protection exemplaire des vestiges culturels.

Dans les ruelles et les rues au charme d'antan, le patrimoine culturel s'invite dans le quotidien des habitants, qui peuvent ainsi s'imprégner à leur guise de la mélodie lente mais élégante du Nanyin de Quanzhou, des spectacles de marionnettes plus vraies que nature ou de la beauté envoûtante des couronnes de fleurs du village de Xunpu.

Lorsqu'un dispositif culturel public bien conçu fonctionne sans heurts, des œuvres culturelles d'une grande qualité voient le jour à Quanzhou, où les équipes et les talents du monde de la culture et des arts se réunissent pour des activités de communication culturelle et des spectacles variés.

Aujourd'hui, l'industrie culturelle, qui s'appuie sur un riche patrimoine culturel, s'est imposée comme un moteur de compétitivité favorisant un développement de qualité pour la ville.

Dans le comté d'Anxi, le Tieguanyin n'est pas seulement un thé très apprécié, mais aussi un secteur en plein essor qui englobe les plantations de thé, les circuits culturels et les séjours chez l'habitant.

Dans le comté de Yongchun, le potentiel de la culture traditionnelle de la fabrication d'encens a été mis en valeur grâce à la recherche et au développement de produits à base d'encens, à des activités de bien-être axées sur l'aromathérapie à l'encens, à la production de produits culturels créatifs liés à l'encens, ainsi qu'à leur commercialisation sur le marché national et à l'étranger.

Dans le comté de Dehua, les porcelaines blanches ont fait leur entrée sur le marché de la décoration d'intérieur moderne, dans les collections artistiques et dans le secteur des produits de mode créatifs, où elles ont fait sensation dans le cadre de la tendance « China-chic ».

L'année dernière, la valeur de la production de la filière du thé d'Anxi, de la filière de l'encens de Yongchun et des pôles industriels de la céramique de Dehua s'est élevée respectivement à 46,05 milliards de yuans, 13,5 milliards de yuans et 76 milliards de yuans.

À Quanzhou, d'autres éléments du patrimoine culturel immatériel, tels que les sculptures sur pierre du comté de Hui'an, font également l'objet d'études afin de contribuer au regroupement d'industries culturelles locales présentant des caractéristiques distinctives.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/351667.html