Xinhua Silk Road: a cultura impulsiona a vitalidade e o desenvolvimento de alta qualidade de Quanzhou, no leste da China

PEQUIM, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Em Quanzhou, cidade famosa como entreposto marítimo durante as dinastias Song e Yuan, a diversidade cultural e a bem-sucedida preservação e transmissão de seu patrimônio abriram caminho para um desenvolvimento urbano vibrante e de alta qualidade.

Durante anos, a cidade que abriga múltiplos patrimônios culturais imateriais (PCI) de nível mundial e nacional tem se dedicado à proteção holística, à herança sistêmica e à revitalização inovadora de seu patrimônio histórico e cultural.

A foto de arquivo mostra uma apresentação de Quanzhou Nanyin, uma das tradições musicais mais antigas ainda praticadas na China.

Graças a esforços concretos, Quanzhou conseguiu preservar a integridade e a aparência original de suas relíquias históricas e culturais.

Por exemplo, o renovado Salão Dacheng do Templo de Confúcio preserva suas características originais, e as ruas históricas e culturais recuperadas equilibram adequadamente as necessidades da vida cotidiana e a proteção da paisagem.

Essas práticas pragmáticas de preservação, juntamente com o estabelecimento de centros de proteção em vários níveis, ajudam a cidade a construir uma "cidade antiga viva" e um conjunto de zonas modelo para a excelência na proteção de relíquias culturais.

Nas ruas e vielas de estilo antigo, o patrimônio cultural se integra ao cotidiano dos moradores, que podem se deixar envolver pela melodia lenta e elegante de Quanzhou Nanyin, pelos dramas de marionetes realistas ou pela beleza cativante das guirlandas de flores da Vila Xunpu.

Quando um regime de cultura pública bem planejado está funcionando adequadamente, obras culturais requintadas florescem em Quanzhou, onde equipes e talentos culturais e artísticos se reúnem para realizar atividades de comunicação cultural e diversas apresentações.

Atualmente, a rica herança cultural e a indústria cultural vêm se destacando como um motor competitivo, impulsionando o desenvolvimento de alta qualidade da cidade.

No condado de Anxi, o Tieguanyin não representa apenas um chá popular, mas também um setor em expansão, englobando fazendas de chá, excursões culturais e hospedagem em casas de família.

Já no condado de Yongchun, o potencial da cultura tradicional de fabricação de incenso foi revelado por meio de pesquisas, desenvolvimento de produtos, terapia com incenso para o bem-estar, produção criativa de produtos culturais e vendas no mercado interno e externo.

No condado de Dehua, a porcelana branca conquistou os mercados de móveis modernos, de arte e de moda criativa, tornando-se uma sensação no contexto da tendência do "chique chinês".

No ano passado, o valor da produção da indústria do chá de Anxi, das cadeias industriais do incenso de Yongchun e dos polos industriais da cerâmica de Dehua foi de 46,05, 13,5 e 76 bilhões de yuans, respectivamente.

Em Quanzhou, outros PCIs, como as esculturas em pedra do condado de Hui'an, também estão sendo desenvolvidos para impulsionar a formação de polos de indústrias culturais locais com características distintas.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/351667.html

FONTE Xinhua Silk Road