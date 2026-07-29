Xinhua Silk Road: El Campeonato Nacional de Bádminton por Equipos Copa Li-Ning 2026 se celebra en Shenyang, en el noreste de China

PEKÍN, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente se celebró en Shenyang, capital de la provincia de Liaoning, en el noreste de China, por tercer año consecutivo, el Campeonato Nacional de Bádminton por Equipos Li-Ning Cup 2026.

21 equipos provinciales de élite y cerca de 300 deportistas profesionales se dieron cita en el Gimnasio de Liaoning para competir por la gloria de sus equipos.

El Campeonato Nacional de Bádminton por Equipos Copa Li-Ning 2026 se celebra en Shenyang, en el noreste de China Speed Speed

Al crear una experiencia única en torno al lema "Viajar con los eventos deportivos", Shenyang utilizó el bádminton como vehículo para promover el desarrollo integrado de la cultura, el turismo, el deporte y el comercio.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351513.html

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FUENTE Xinhua Silk Road