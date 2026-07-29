Xinhua Silk Road: El Campeonato Nacional de Bádminton por Equipos Copa Li-Ning 2026 se celebra en Shenyang, en el noreste de China
Noticias proporcionadas porXinhua Silk Road
29 jul, 2026, 14:37 GMT
PEKÍN, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente se celebró en Shenyang, capital de la provincia de Liaoning, en el noreste de China, por tercer año consecutivo, el Campeonato Nacional de Bádminton por Equipos Li-Ning Cup 2026.
21 equipos provinciales de élite y cerca de 300 deportistas profesionales se dieron cita en el Gimnasio de Liaoning para competir por la gloria de sus equipos.
Al crear una experiencia única en torno al lema "Viajar con los eventos deportivos", Shenyang utilizó el bádminton como vehículo para promover el desarrollo integrado de la cultura, el turismo, el deporte y el comercio.
Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351513.html
Video: https://mma.prnewswire.com/media/3008216/4c2053854d5b4ea08ee0a0a3f841bdd7_spd.mp4
FUENTE Xinhua Silk Road
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