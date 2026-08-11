Xinhua Silk Road: La cultura impulsa vitalidad y desarrollo de alta calidad en Quanzhou, en el este de China

PEKÍN, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- En Quanzhou, ciudad famosa por ser un importante centro marítimo durante las dinastías Song y Yuan, la diversidad cultural, junto con una fructífera preservación y transmisión del patrimonio, han servido para allanar el camino de cara a conseguir un desarrollo urbano dinámico y de alta calidad.

The file photo shows a performance of Quanzhou Nanyin, one of the oldest surviving musical traditions in China.

Durante años, esta ciudad, hogar de múltiples patrimonios culturales inmateriales (PCI) de importancia mundial y nacional, se ha dedicado a la protección integral, la herencia sistemática y la revitalización innovadora de su patrimonio histórico y cultural local.

Gracias a un esfuerzo concreto, Quanzhou ha logrado preservar el aspecto original de sus reliquias históricas y culturales.

Como ejemplo de ello, el renovado Salón Dacheng del Templo de Confucio conserva su estilo original, y las calles históricas y culturales recuperadas logran un buen equilibrio entre las necesidades de la vida cotidiana y la protección del paisaje.

Estas prácticas de conservación pragmáticas, además del establecimiento de centros de protección de diversos niveles, contribuyen a que la ciudad se convierta en una "ciudad antigua viva" y en un conjunto de zonas modelo para la protección de valiosos patrimonios culturales.

En sus callejones y calles de estilo antiguo, el patrimonio cultural se integra en la vida cotidiana de los lugareños, quienes pueden sumergirse libremente en la melodía pausada pero elegante del té Nanyin de Quanzhou, en representaciones de marionetas realistas o en la cautivadora belleza de las coronas florales de la aldea de Xunpu.

Cuando un programa cultural público bien planificado funciona sin problemas, florecen exquisitas obras culturales en Quanzhou, donde equipos y talentos culturales y artísticos se reúnen para actividades de comunicación cultural y diversos espectáculos.

En la actualidad, la industria cultural, impulsada por un rico patrimonio cultural, se ha convertido en un motor competitivo que impulsa el desarrollo de alta calidad de la ciudad.

En el condado de Anxi, Tieguanyin representa no solo un té popular, sino también un sector en auge que abarca plantaciones de té, viajes de estudio cultural y alojamientos rurales.

En el condado de Yongchun, se impulsó el potencial de la cultura tradicional de la elaboración de incienso mediante la investigación y el desarrollo de productos de incienso, el bienestar basado en la terapia con incienso, la producción de productos culturales creativos relacionados con el incienso y su comercialización tanto a nivel nacional como internacional.

En el condado de Dehua, la porcelana blanca se ha introducido en el mercado de la decoración moderna, las colecciones artísticas y el sector de la moda creativa, convirtiéndose en un fenómeno dentro de la tendencia del estilo chic de China.

El año pasado, el valor de la producción de la industria del té de Anxi, las cadenas industriales de incienso de Yongchun y los clústeres industriales de cerámica de Dehua alcanzaron los 46.050 millones de yuanes, 13.500 millones de yuanes y 76.000 millones de yuanes, respectivamente.

En Quanzhou, también se están explorando otros patrimonios culturales inmateriales, como las tallas de piedra del condado de Hui'an, para contribuir a la agrupación de industrias culturales locales con características distintivas.

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