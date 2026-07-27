PEKÍN, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando se les pregunta por lugares tranquilos e idílicos para escapar del calor del verano, los chinos suelen recomendar Heilongjiang, la provincia más septentrional de China, donde el frescor no solo proviene de su baja temperatura media, sino también de sus vastas extensiones de "bar de oxígeno forestal", la exuberante vegetación de las praderas y los humedales, y los sinuosos ríos, los hermosos lagos y las cascadas que aportan frescor a los visitantes en verano.

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Heilongjiang: ¡qué fresco y genial! Speed Speed

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FUENTE Xinhua Silk Road