Xinhua Silk Road: Heilongjiang: ¡qué fresco y genial!
Noticias proporcionadas porXinhua Silk Road
27 jul, 2026, 14:31 GMT
PEKÍN, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando se les pregunta por lugares tranquilos e idílicos para escapar del calor del verano, los chinos suelen recomendar Heilongjiang, la provincia más septentrional de China, donde el frescor no solo proviene de su baja temperatura media, sino también de sus vastas extensiones de "bar de oxígeno forestal", la exuberante vegetación de las praderas y los humedales, y los sinuosos ríos, los hermosos lagos y las cascadas que aportan frescor a los visitantes en verano.
Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351460.html
Video: https://mma.prnewswire.com/media/3007797/image.mp4
FUENTE Xinhua Silk Road
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