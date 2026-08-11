Xinhua Silk Road: ปลุกพลังมรดกวัฒนธรรม ขับเคลื่อน "เฉวียนโจว" ทางตะวันออกของจีน เติบโตอย่างมีคุณภาพ
News provided byXinhua Silk Road
11 Aug, 2026, 20:39 CST
ปักกิ่ง, 11 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- ณ เฉวียนโจว เมืองท่าการค้าทางทะเลอันรุ่งเรืองในยุคราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์หยวน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมร่วมกับการอนุรักษ์และสืบสานอย่างเป็นรูปธรรม ได้กลายเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและชีวิตชีวา
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เฉวียนโจวในฐานะศูนย์รวมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (ICH) ทั้งในระดับโลกและระดับชาติ ได้เดินหน้าคุ้มครองมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างครอบคลุม สืบสานอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งฟื้นฟูและต่อยอดด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ
จากความมุ่งมั่นและลงมือทำอย่างจริงจัง ทำให้เฉวียนโจวสามารถรักษาสภาพเดิมอันทรงคุณค่าของโบราณสถานและโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์
ยกตัวอย่างเช่น วิหารต้าเฉิงภายในศาลเจ้าขงจื๊อที่ได้รับการบูรณะใหม่ ยังคงรักษารูปลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ขณะที่การฟื้นฟูย่านถนนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมก็สามารถรักษาสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวเมืองและการอนุรักษ์ทัศนียภาพได้อย่างลงตัว
แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์ที่เน้นผลสัมฤทธิ์จริง ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองในระดับต่าง ๆ เช่นนี้ มีส่วนสำคัญในการเนรมิตให้เฉวียนโจวกลายเป็น "เมืองโบราณที่มีชีวิต" พร้อมสร้างเขตต้นแบบในการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุอย่างโดดเด่น
ตามตรอกซอกซอยสไตล์โบราณ มรดกทางวัฒนธรรมถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คน โดยเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสสุนทรียภาพอันเงียบสงบผ่านท่วงทำนองดนตรีหนานหยินแห่งเฉวียนโจว เพลิดเพลินกับการแสดงหุ่นเชิดสมจริง หรือดื่มด่ำกับความงามอันมีเสน่ห์ของมาลัยดอกไม้อันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านซุนปู่
การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการวัฒนธรรมภาคสาธารณะ ส่งผลให้ผลงานสรรค์สร้างทางศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งในเฉวียนโจว เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์รวมบุคลากรและคณะนักแสดงมากฝีมือ ที่มาร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการแสดงอันหลากหลาย
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมวัฒนธรรมซึ่งมีรากฐานมาจากมรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่มรวย ได้ก้าวขึ้นเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ
ในอำเภออันซี ชาทิกวนอิม (Tieguanyin) ไม่ได้เป็นเพียงชายอดนิยมเท่านั้น แต่ยังขยายผลสู่ธุรกิจดาวรุ่งที่ครอบคลุมทั้งไร่ชาเชิงท่องเที่ยว ทริปท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรม และธุรกิจโฮมสเตย์
สำหรับอำเภอหย่งชุน ได้มีการดึงศักยภาพของวัฒนธรรมการทำเครื่องหอมแบบดั้งเดิมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหอม ส่งเสริมสุขภาพโดยการบำบัดด้วยกลิ่นหอม การผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนขยายตลาดจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
ส่วนที่อำเภอเต๋อหัว เครื่องเคลือบขาวอันเป็นเอกลักษณ์ได้บุกตลาดของตกแต่งบ้านยุคใหม่ สินค้าสะสมทรงคุณค่าทางศิลปะ และกลุ่มผลิตภัณฑ์แฟชั่นสร้างสรรค์ จนกลายเป็นกระแสยอดนิยมท่ามกลางเทรนด์ China-chic
เมื่อปีที่ผ่านมา มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมชาในอำเภออันซี ห่วงโซ่อุตสาหกรรมเครื่องหอมในอำเภอหย่งชุน และกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกในอำเภอเต๋อหัว สูงถึง 4.605 หมื่นล้านหยวน 1.35 หมื่นล้านหยวน และ 7.6 หมื่นล้านหยวนตามลำดับ
นอกจากนี้ เฉวียนโจวยังเดินหน้าต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รายการอื่น ๆ เช่น งานแกะสลักหินจากอำเภอฮุ่ยอัน เพื่อยกระดับการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ลิงก์ข่าวต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/351667.html
SOURCE Xinhua Silk Road
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