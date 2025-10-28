Xinhua Silk Road: La empresa Langjiu de China celebra el evento "Langjiu chino, dar la bienvenida al mundo" en Italia

BEIJING, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Langjiu, marca líder china de baijiu, celebró el evento "Chinese Langjiu, Welcoming the World" (Langjiu chino, dar la bienvenida al mundo) en Italia del 20 al 23 de octubre.

Durante el evento, Langjiu participó en la Cumbre Mundial de la Moda 2025 celebrada en Milán, Italia, del 21 al 22 de octubre, como socio exclusivo proveedor de bebidas alcohólicas y destacó el encanto cultural del baijiu chino en la escena internacional.

La cumbre de este año se centró en temas de vanguardia en el sector mundial de la moda, como inteligencia artificial, innovación creativa y sostenibilidad, y reunió a representantes de instituciones gubernamentales, asociaciones industriales y empresas líderes.

Luo Xi, subdirector general del Departamento de Negocios Internacionales de Langjiu, afirmó durante la ceremonia inaugural de la cumbre que, aunque la moda y el licor de alta gama pertenecen a mundos diferentes, ambos son "artes del tiempo" que representan la elaboración e inspiración.

"La moda es la máxima expresión de individualidad y estética, mientras que Qinghua Lang, uno de los productos estrella de Langjiu, representa la armonía entre belleza natural y espíritu artesanal", declaró Luo, y añadió que Langjiu espera inspirar el diálogo entre la moda mundial y las antiguas tradiciones chinas de elaboración de licores.

Luego de la cumbre, Langjiu organizó un cóctel temático en el que se sirvió su Qinghua Lang y los invitados pudieron disfrutar de cócteles creativos estilo aperitivo inspirados en la mezcla de tradiciones orientales y occidentales.

Italia fue la primera parada del evento "Langjiu chino, dar la bienvenida al mundo" de Langjiu. Durante su visita a Italia, el equipo de Langjiu también viajó a Florencia, cuna del Renacimiento, para entablar diálogo con Marchesi Mazzei, una reconocida bodega italiana con más de 650 años de historia.

Ambas partes intercambiaron opiniones sobre filosofías de elaboración de vino, terruño regional e internacionalización de marcas. Francesco Mazzei, director de Marchesi Mazzei, elogió la elaboración y visión de Langjiu y afirmó que existe un gran potencial para la cooperación.

Además, Langjiu organizó una gala de degustación "Qinghua Lang Night" en Florencia, a la que asistieron funcionarios del gobierno municipal y propietarios de bodegas locales. Los invitados pudieron degustar el delicioso aroma y la profundidad cultural del baijiu aromático chino. Durante el evento, Luo señaló que la visita de Langjiu a Italia demuestra el compromiso de la marca en difundir la cultura china del baijiu a nivel mundial y avanzar hacia la internacionalización de los sectores tradicionales.

Tras su debut en Italia, la empresa mundial de Langjiu continuará en Francia, Estados Unidos, Japón, Australia y otros países, y utilizará el licor fino como conexión para el diálogo, el intercambio cultural y la cooperación.

