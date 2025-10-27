Xinhua Silk Road: Langjiu de China celebra en Italia el evento "Langjiu chino, dando la bienvenida al mundo"

BEIJING, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Langjiu, una de las principales marcas chinas de baijiu, celebró el evento "Langjiu chino, dando la bienvenida al mundo" en Italia del 20 al 23 de octubre.

Durante el evento, Langjiu participó en la Cumbre Global de Moda 2025, celebrada en Milán, Italia, del 21 al 22 de octubre, como socio exclusivo de licores, destacando el encanto cultural del baijiu chino a nivel internacional.

photo

La cumbre de este año se centró en temas de vanguardia de la industria global de la moda, como la inteligencia artificial, la innovación creativa y la sostenibilidad, y reunió a representantes de instituciones gubernamentales, asociaciones del sector y empresas líderes.

Luo Xi, subdirector general del Departamento de Negocios Internacionales de Langjiu, afirmó durante la ceremonia inaugural de la cumbre que, si bien la moda y las bebidas alcohólicas finas pertenecen a mundos diferentes, ambas son "artes del tiempo" que encarnan la artesanía y la inspiración.

"La moda es la máxima expresión de la individualidad y la estética, mientras que Qinghua Lang, uno de los productos estrella de Langjiu, representa la armonía entre la belleza natural y el espíritu artesanal", afirmó Luo, añadiendo que Langjiu aspira a inspirar el diálogo entre la moda global y las antiguas tradiciones licoreras de China.

Tras la cumbre, Langjiu ofreció un cóctel temático con su Qinghua Lang, donde los invitados disfrutaron de creativos cócteles tipo aperitivo inspirados en la fusión de las tradiciones orientales y occidentales.

Italia marcó la primera parada del evento "Langjiu chino, dando la bienvenida al mundo" de Langjiu. Durante su visita a Italia, el equipo de Langjiu también viajó a Florencia, cuna del Renacimiento, para conversar con Marchesi Mazzei, una reconocida bodega italiana con más de 650 años de historia.

Ambas partes intercambiaron opiniones sobre filosofías vitivinícolas, terroirs regionales e internacionalización de la marca. Francesco Mazzei, presidente de Marchesi Mazzei, elogió la artesanía y la visión de Langjiu, afirmando que habrá un gran potencial de cooperación.

Langjiu también organizó una cata de gala "Qinghua Lang Night" en Florencia, a la que asistieron funcionarios del gobierno municipal y propietarios de bodegas locales. Los invitados experimentaron el refinado aroma y la riqueza cultural del baijiu chino, un vino con aroma a salsa. Durante el evento, Luo afirmó que la visita de Langjiu a Italia demuestra el compromiso de la marca con la difusión global de la cultura del baijiu chino y el impulso a la internacionalización de las industrias tradicionales.

Tras su debut en Italia, la campaña global de Langjiu continuará en Francia, Estados Unidos, Japón, Australia y otros países, utilizando los licores finos como puente para el diálogo, el intercambio cultural y la cooperación.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348034.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805410/photo.jpg