Xinhua Silk Road : La société chinoise Langjiu organise en Italie un événement intitulé « Chinese Langjiu, Welcoming the World »

PÉKIN, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Langjiu, l'une des principales marques chinoises de baijiu, a organisé l'événement « Chinese Langjiu, Welcoming the World » (Langjiu chinois, accueillir le monde) en Italie du 20 au 23 octobre.

À cette occasion, Langjiu a participé au Sommet mondial de la mode 2025 qui s'est tenu à Milan, en Italie, les 21 et 22 octobre, en tant que partenaire exclusif pour les boissons alcoolisées, mettant ainsi en valeur le charme culturel du baijiu chinois sur la scène internationale.

photo

Le sommet de cette année s'est concentré sur des sujets d'avant-garde dans l'industrie mondiale de la mode, notamment l'intelligence artificielle, l'innovation créative et la durabilité, réunissant des représentants d'institutions gouvernementales, d'associations sectorielles et d'entreprises de premier plan.

Luo Xi, directeur général adjoint du département des affaires internationales de Langjiu, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture du sommet que, bien que la mode et les alcools fins appartiennent à des mondes différents, tous deux sont des « arts du temps » qui incarnent l'artisanat et l'inspiration.

« La mode est l'expression ultime de l'individualité et de l'esthétique, tandis que le Qinghua Lang, l'un des produits phares de Langjiu, représente l'harmonie de la beauté naturelle et de l'esprit artisanal », a déclaré M. Xi, ajoutant que Langjiu espère inspirer le dialogue entre la mode mondiale et les anciennes traditions chinoises de fabrication d'alcools.

À l'issue du sommet, Langjiu a organisé un cocktail à thème autour de son Qinghua Lang, au cours duquel les invités ont pu déguster des cocktails créatifs de type apéritif, inspirés par le mélange des traditions orientales et occidentales.

L'Italie a marqué la première étape de l'événement « Chinese Langjiu, Welcoming the World » de Langjiu. Au cours de sa visite en Italie, l'équipe de Langjiu s'est également rendue à Florence, berceau de la Renaissance, pour dialoguer avec Marchesi Mazzei, un domaine viticole italien renommé qui compte plus de 650 ans d'histoire.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les philosophies de la vinification, le terroir régional et l'internationalisation de la marque. Francesco Mazzei, président de Marchesi Mazzei, a fait l'éloge du savoir-faire et de la vision de Langjiu et a déclaré qu'il y aurait un grand potentiel de coopération.

Langjiu a également organisé un gala de dégustation intitulé « Qinghua Lang Night » à Florence, auquel ont assisté des représentants du gouvernement de la ville et des propriétaires de vignobles locaux. Les invités ont pu découvrir l'arôme raffiné et la profondeur culturelle de la sauce-arôme chinoise, le baijiu. Au cours de l'événement, M. Xi a déclaré que la visite de Langjiu en Italie démontre l'engagement de la marque à partager la culture chinoise du baijiu dans le monde entier et à faire progresser l'internationalisation des industries traditionnelles.

Après ses débuts en Italie, la campagne mondiale de Langjiu se poursuivra en France, aux États-Unis, au Japon, en Australie et dans d'autres pays, en utilisant la liqueur fine comme passerelle pour le dialogue, les échanges culturels et la coopération.

Lien initial : https://en.imsilkroad.com/p/348034.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805410/photo.jpg