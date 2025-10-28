新華絲路：中國郎酒在意大利舉辦「中國郎•禮遇世界」活動

今年的峰會聚焦全球時尚產業的前沿議題，包括人工智能、創意創新與可持續發展等，匯聚了來自政府機構、行業協會及領軍企業的代表。

郎酒國際業務部副總經理羅曦在峰會開幕式上表示，時尚與美酒雖分屬不同領域，卻同為「時間的藝術」，皆是匠心與靈感的結晶。

羅曦說：「時尚是個性與審美的極致表達，而郎酒的旗艦產品之一——青花郎，則體現了自然之美與工匠精神的和諧交融。」他還補充說，郎酒希望借此契機，推動全球時尚界與中國古老釀酒傳統之間的對話交流。

峰會結束後，郎酒舉辦了一場以青花郎為主題的雞尾酒會，賓客們在酒會上品嚐了多款以東西方文化交融為靈感的創意餐前雞尾酒。

意大利是郎酒「中國郎•禮遇世界」活動的首站。其後，郎酒團隊還前往了文藝復興的發源地佛羅倫薩，與擁有650多年歷史的意大利著名酒莊馬澤世家展開交流對話。

雙方就釀酒理念、產區風土特色及品牌國際化等議題進行了深入交流。馬澤世家董事長弗朗切斯科•馬澤伊高度讚賞郎酒的釀造工藝與發展理念，並表示雙方合作潛力巨大。

郎酒還在佛羅倫薩舉辦了「青花郎之夜」品鑒晚宴，佛羅倫薩市政府多位官員及當地酒莊莊主出席。賓客們親身感受了中國醬香白酒的馥郁芬芳與深厚文化底蘊。活動期間，羅曦表示，郎酒此次意大利之行彰顯了該品牌向全球分享中國白酒文化的承諾，以及推動傳統產業國際化的積極作為。

繼意大利首秀之後，郎酒的全球推廣活動還將陸續走進法國、美國、日本、澳大利亞等國家，以「美酒為橋」，推動文化交流與合作。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/348034.html

SOURCE 新華絲路