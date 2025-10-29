Xinhua Silk Road: La histórica ciudad de Quanzhou revitaliza su patrimonio para crear nuevas oportunidades

PEKÍN, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Quanzhou, una ciudad portuaria situada en la provincia de Fujian, al sureste de China, es famosa por su larga historia y su rica cultura. A medida que la ciudad intensifica sus esfuerzos por proteger su patrimonio cultural, también toma medidas para revitalizar estos tesoros, lo que genera nuevas oportunidades de desarrollo.

Como uno de los puertos más grandes del mundo a lo largo de la histórica Ruta Marítima de la Seda en la antigüedad, la ciudad alberga 22 sitios culturales que fueron incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Una turista (derecha) lleva un sombrero floreado en la aldea de Xunpu, en la ciudad de Quanzhou, provincia de Fujian, al sureste de China, el 27 de agosto de 2025. (Imagen cortesía de Zhou Yi) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Con sitios del patrimonio mundial como elemento central, Quanzhou introdujo en 2022 una normativa local para promover la integración de su rica cultura con el turismo. El gobierno ha emprendido proyectos de microrrenovación para reparar sitios patrimoniales y preservar su aspecto original.

Además, la ciudad ha desarrollado modelos turísticos innovadores, como el patrimonio mundial + espectáculos, costumbres populares y gastronomía, para mejorar aún más la integración de la cultura y el turismo.

Para garantizar una protección eficaz del patrimonio, el gobierno local ha implementado una serie de regulaciones, creó un instituto de investigación arqueológica y un centro de protección del patrimonio en colaboración con instituciones profesionales nacionales, y estableció un mecanismo de gestión a largo plazo que abarca todos los aspectos de la protección del patrimonio.

