Xinhua Silk Road: La histórica ciudad de Quanzhou revitaliza su patrimonio para generar nuevas oportunidades

BEIJING, 29 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Quanzhou, ciudad portuaria de la provincia de Fujian, en el sureste de China, es reconocida por su larga historia y rica cultura. A medida que intensifica sus esfuerzos para proteger su patrimonio cultural, también toma medidas para revitalizar estos tesoros, creando nuevas oportunidades de desarrollo.

Como uno de los puertos más grandes del mundo a lo largo de la histórica Ruta de la Seda Marítima en la antigüedad, la ciudad alberga 22 sitios culturales inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

A tourist (right) is wearing flowery headwear at Xunpu Village of Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, Aug. 27, 2025. (Provided by Zhou Yi)

Con los sitios de patrimonio mundial como núcleo, Quanzhou introdujo regulaciones locales en 2022 para promover la integración de su profunda cultura con el turismo. El gobierno ha emprendido microproyectos de renovación para reparar los sitios patrimoniales, preservando su aspecto original.

Además, la ciudad ha desarrollado modelos turísticos innovadores, como espectáculos de Patrimonio Mundial, costumbres populares y gastronomía, para fortalecer aún más la integración de la cultura y el turismo.

Para garantizar una protección eficaz del patrimonio, el gobierno local ha implementado una serie de regulaciones, ha establecido un instituto de investigación arqueológica y un centro de protección del patrimonio en cooperación con instituciones profesionales nacionales, y ha desarrollado un mecanismo de gestión a largo plazo que abarca todos los aspectos de la protección del patrimonio.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348071.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2807076/A_tourist__right__wearing_flowery_headwear_Xunpu_Village_Quanzhou_City.jpg