Xinhua Silk Road: 유서 깊은 도시 취안저우, 유산을 되살려 새로운 기회 창출

베이징 2025년 10월 29일 /PRNewswire/-- 중국 동남부 푸젠성의 항구 도시 취안저우는 오랜 역사와 다채로운 문화로 잘 알려져 있다. 최근 취안저우시는 문화유산 보호를 강화하는 한편 이러한 자산을 새롭게 되살려 지역 발전의 기회로 이어가고 있다.

고대 해상 실크로드의 거점이자 세계 최대 무역항 중 하나였던 이 도시는 현재 유네스코 세계유산으로 등재된 22곳의 문화유적을 보유하고 있다.

취안저우는 세계유산을 중심으로 2022년 자체 조례를 제정해 풍부한 문화유산을 관광과 융합하는 정책을 추진했다. 정부는 유적의 원형을 보존하면서 복원 작업을 진행하는 '마이크로 리노베이션(micro-renovation)' 프로젝트를 시행했다.

아울러 세계유산과 공연, 민속, 음식 등을 결합한 혁신적인 관광 모델을 개발해 문화와 관광의 융합을 한층 강화했다.

효과적인 유산 보호를 위해 지방 정부는 일련의 규정을 시행하고 국내 전문 기관과 협력해 고고학 연구소와 유산 보호 센터를 설립했으며, 유산 보호 전반을 아우르는 장기 관리 체계도 구축했다.

