Xinhua Silk Road: Historische Stadt Quanzhou belebt ihr Kulturerbe, um neue Chancen zu erschließen

News provided by

Xinhua Silk Road

Oct 29, 2025, 09:34 ET

PEKING, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Quanzhou, eine Hafenstadt in der südostchinesischen Provinz Fujian, ist bekannt für ihre lange Geschichte und reiche Kultur. Die Stadt verstärkt ihre Initiativen zum Schutz ihres kulturellen Erbes und ergreift zugleich Maßnahmen zur Wiederbelebung dieser Schätze, um neue Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen.

Als einer der weltweit größten Häfen entlang der historischen maritimen Seidenstraße in der Antike beherbergt die Stadt 22 Kulturstätten, die in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurden.

A tourist (right) is wearing flowery headwear at Xunpu Village of Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, Aug. 27, 2025. (Provided by Zhou Yi)
Mit Blick auf die Weltkulturerbe-Stätten hat Quanzhou im Jahr 2022 lokale Vorschriften eingeführt, um die Integration seiner tief verwurzelten Kultur in den Tourismus zu fördern. Die Regierung hat Mikrorenovierungsprojekte durchgeführt, um Kulturdenkmäler instand zu setzen und dabei ihr ursprüngliches Aussehen zu bewahren.

Darüber hinaus hat die Stadt innovative Tourismusmodelle entwickelt, beispielsweise Weltkulturerbe und Aufführungen, Volksbräuche und Küche, um die Integration von Kultur und Tourismus weiter zu verbessern.

Um einen wirksamen Schutz des Kulturerbes zu gewährleisten, hat die lokale Regierung eine Reihe von Vorschriften erlassen. In Zusammenarbeit mit nationalen Fachinstitutionen wurden ein archäologisches Forschungsinstitut und ein Zentrum für Denkmalschutz eingerichtet und ein langfristiger Verwaltungsmechanismus aufgebaut, der alle Aspekte des Denkmalschutzes abdeckt.

