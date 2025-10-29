Xinhua Silk Road : La ville historique de Quanzhou revitalise son patrimoine pour ouvrir de nouvelles perspectives

PÉKIN, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Quanzhou, ville portuaire de la province de Fujian, dans le sud-est de la Chine, est réputée pour sa longue histoire et sa riche culture. Tout en redoublant d'efforts pour protéger son patrimoine culturel, la ville prend également des mesures pour revitaliser ces trésors, créant ainsi de nouvelles opportunités de développement.

La ville, qui fut l'un des plus grands ports au monde le long de la route de la soie maritime dans l'Antiquité, abrite 22 sites culturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

A tourist (right) is wearing flowery headwear at Xunpu Village of Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, Aug. 27, 2025. (Provided by Zhou Yi)

Avec les sites du patrimoine mondial en son cœur, Quanzhou a introduit des réglementations locales en 2022 pour promouvoir l'intégration de sa culture profonde avec le tourisme. Le gouvernement a entrepris des projets de micro-rénovation pour réparer des sites patrimoniaux tout en préservant leur aspect d'origine.

En outre, la ville a développé des modèles touristiques innovants, tels que des spectacles du patrimoine mondial, des coutumes folkloriques et de la gastronomie, afin de renforcer l'intégration de la culture et du tourisme.

Pour assurer une protection efficace du patrimoine, le gouvernement local a mis en œuvre une série de réglementations, créé un institut de recherche archéologique et un centre de protection du patrimoine en coopération avec des institutions professionnelles nationales, et mis en place un mécanisme de gestion à long terme pour couvrir tous les aspects de la protection du patrimoine.

