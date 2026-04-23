Hannover Messe 2026: Zoomlion presenta Robot Ops y muestra sus capacidades de IA industrial y fabricación inteligente

HANNOVER, Alemania, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" o "la empresa"; 1157.HK) realizó la presentación mundial de Robot Ops, su sistema operativo con inteligencia artificial integrada, en Hannover Messe 2026, que se desarrolla del 20 al 24 de abril. En el evento, Zoomlion muestra el sistema operativo robótico para aplicaciones industriales, junto con sus soluciones de IA industrial y fabricación inteligente. A través de demostraciones en directo y presentaciones temáticas, Zoomlion resalta sus últimos avances en plataformas de desarrollo de inteligencia artificial integrada y prácticas de fabricación inteligente.

El robot humanoide de Zoomlion despierta un gran interés en Hannover Messe

Desarrollada para la era del software 3.0, Robot Ops es una plataforma profesional de desarrollo de inteligencia artificial integrada, que se centra en el concepto de "Datos, software y agentes". La plataforma incorpora en una solución de ingeniería integral el desarrollo y las operaciones, las operaciones de datos y las operaciones de agente, para facilitar el desarrollo coordinado entre software, datos y agentes de IA.

La plataforma incluye cuatro módulos: herramientas básicas, aprendizaje por imitación, aprendizaje por refuerzo y organización de tareas, lo que permite la gestión de todo el ciclo de vida, desde la recopilación de datos y el entrenamiento del modelo, hasta la verificación de la simulación, el desarrollo de la aplicación y el mantenimiento de la implementación. Robot Ops ha sido diseñada para su uso inmediato con pocas limitaciones para su implementación, y aumenta la eficiencia de las iteraciones de circuito cerrado en alrededor de un 50 %.

Además, responde a cuatro desafíos fundamentales de la industria: los elevados obstáculos técnicos, las dificultades de la migración de escenarios, las limitaciones con los datos y la falta de gestión del ciclo de vida. Al proporcionar una ruta técnica estandarizada y reproducible para la implementación a gran escala, Robot Ops se puede adaptar a los robots humanoides, los robots industriales, las maquinarias de la construcción y la conducción autónoma. Como plataforma que potencia múltiples sectores, la solución respalda un enfoque más estandarizado y con mayor capacidad de ampliación para el desarrollo de la inteligencia artificial integrada.

En Hannover Messe 2026, Zoomlion presenta demostraciones en directo bajo la coordinación unificada de Robot Ops, mediante la cual un robot humanoide con ruedas y un robot móvil de logística colaboran en un escenario de clasificación logística, mientras que Z1, el primer robot humanoide de primera generación fabricado en serie, realiza una rutina de baile y una demostración dinámica de control de movimiento. La demostración de colaboración entre varios robots muestra la manera en la que Robot Ops conecta algoritmos, la organización de tareas y la ejecución en el lugar.

Por otra parte, Zoomlion presenta sus soluciones de fabricación inteligente de la Industria 5.0, incluyendo las perspectivas sobre la Ciudad industrial inteligente de Zoomlion. La muestra resalta la forma en que las tecnologías digitales como la programación inteligente, la IA industrial, los gemelos digitales y la logística inteligente integral se incorporan a los procesos de fabricación.

La exposición de Zoomlion se encuentra en el stand D76, sala 15 y el stand D70, sala 11, en el pabellón chino. La empresa también presenta una muestra conjunta con Amazon Web Services (AWS) y participa en la ceremonia de lanzamiento de "Invest in China" (Invierta en China) del pabellón chino.

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FUENTE Zoomlion