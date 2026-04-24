El presidente de Mozambique visita la Ciudad Industrial Inteligente de Zoomlion durante su visita oficial a China

CHANGSHA, China, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El pasado 16 de abril, Daniel Francisco Chapo, presidente de Mozambique, realizó un recorrido por las instalaciones industriales de Zoomlion, fabricante chino de maquinarias pesadas, en cumplimiento de la primera jornada de su visita oficial a China prevista para una semana, en un momento en que la nación africana busca acelerar su desarrollo agrícola y su infraestructura.

En su primera visita a China desde que asumiera el cargo en 2025, Chapo fue recibido por Zhan Chunxin, presidente y director ejecutivo de la empresa, en la Ciudad Industrial Inteligente de Zoomlion en Changsha donde pudo observar las líneas de ensamblaje de las excavadoras automáticas y una amplia gama de equipos agrícolas que incluyeron tractores, cosechadoras combinadas híbridas y completamente eléctricas, y transplantadoras de arroz.

La empresa también realizó presentaciones en vivo para mostrar la precisión de sus sistemas inteligentes, para lo cual presentó una excavadora apilando copas y una cargadora compacta ejecutando una rutina coreográfica.

Chapo expresó que Mozambique había encontrado en Zoomlion el tipo de soluciones que requiere el impulso de la construcción y la infraestructura de la nación africana, y señaló que el país trabaja en el desarrollo a gran escala que incluye carreteras, puentes, edificios y la infraestructura más amplia.

La agricultura aporta aproximadamente la cuarta parte del PIB del país y emplea a la mayor parte de la población trabajadora, lo que hace de la mecanización una prioridad constante para el desarrollo económico.

Dos días después, el ministro de Agricultura sostuvo un encuentro independiente con Zoomlion para analizar sus necesidades de maquinarias agrícolas.

Mozambique se encuentra en una etapa de desarrollo que está en estrecha consonancia con las fortalezas a largo plazo de Zoomlion en equipos agrícolas y de la construcción. Con una vasta experiencia adquirida durante años de desarrollo de productos, fabricación y expansión hacia mercados internacionales, la empresa está en condiciones de apoyar una amplia gama de necesidades de infraestructura y mecanización.

Zoomlion, que cotiza en la bolsa de Hong Kong, reportó ingresos internacionales de 30.500 millones de yuanes (4.400 millones de dólares) en 2025, lo que representa casi un 59 % de las ventas totales, con un crecimiento exponencial del 52 % anualmente durante los últimos cuatro años. Los ingresos provenientes de maquinarias para el movimiento de tierra experimentaron un crecimiento interanual aproximado de un 45 %.

La planta de fabricación de Changsha produce más de 100 modelos de excavadoras en líneas de ensamblaje compartidas, completando una excavadora cada seis minutos como promedio, con un ciclo de fabricación de 6,5 días desde la etapa del acero en bruto hasta el producto terminado.

La visita refleja el interés internacional cada vez mayor en fabricantes de equipos con capacidad de responder a diversas necesidades de los sectores de la construcción y la agricultura, a medida que las inversiones continúan su expansión hacia mercados emergentes.

FUENTE Zoomlion