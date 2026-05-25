ZTE publica su Informe de Sostenibilidad 2025: Impulsando un nuevo capítulo en el desarrollo sostenible a través de la IA

SHENZHEN, China, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), proveedor líder mundial de soluciones de tecnologías de la información y la comunicación, publicó recientemente su Informe de Sostenibilidad 2025, en el que destaca los últimos logros de la compañía en la consolidación de sus prácticas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Este es el decimoctavo año consecutivo en que ZTE divulga voluntariamente su rendimiento anual en materia de sostenibilidad.

Aspectos destacados del Informe de Sostenibilidad de 2025 de ZTE (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Xu Ziyang, director ejecutivo y consejero delegado de ZTE, comentó en el informe: "Impulsados por nuestra estrategia "Conectividad + Computación", mantenemos nuestro compromiso con nuestra aspiración original de impulsar un desarrollo económico sostenible y de alta calidad a través de la tecnología, y trabajamos con nuestros socios para construir un futuro inteligente, más eficiente, ecológico e inclusivo".

En 2025, ZTE mantuvo una inversión disciplinada en I+D, registrando gastos anuales de 22.760 millones de RMB, aproximadamente el 17% de los ingresos totales, para impulsar el desarrollo de sus capacidades integrales de IA. Al 31 de diciembre de 2025, ZTE había presentado aproximadamente 95.000 solicitudes de patentes a nivel mundial, de las cuales más de 50.000 han sido concedidas. En el sector de los chips, la compañía cuenta con alrededor de 5.900 solicitudes de patentes y más de 3.700 patentes concedidas. En el campo de la IA, dispone de casi 5.500 solicitudes de patentes, de las cuales casi la mitad han sido concedidas.

Liderando la reducción de carbono basada en la ciencia, allanando el camino hacia la "Transición Verde Digital"

ZTE integra la acción climática en su estrategia, impulsando la "Transición Verde Digital" en cuatro dimensiones clave: operaciones corporativas sostenibles, cadena de suministro sostenible, infraestructura digital sostenible y empoderamiento de la industria sostenible, garantizando el logro de objetivos basados en la ciencia.

En 2025, mediante medidas de gestión para el ahorro energético y tecnologías como el escalado dinámico basado en IA y el control remoto, ZTE superó su objetivo de la Fase I, tal como se describe en el Libro Blanco de la Estrategia de Cero Emisiones Netas de ZTE, reduciendo las emisiones operativas de carbono en un 46% con respecto a 2021. En cuanto al Alcance 3 (emisiones aguas arriba y aguas abajo), ZTE logró una reducción del 8,55% en la intensidad de las emisiones físicas durante la fase de uso y mantenimiento de los productos de telecomunicaciones, con una reducción interanual del 3,05% en las emisiones absolutas a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos terminales.

Durante tres años consecutivos, ZTE ha sido reconocida en la lista A de CDP Climate por su excelencia en gobernanza ambiental.

Impulsando la tecnología para el bien común, construyendo una sociedad inclusiva y equitativa

ZTE mantiene su compromiso con la igualdad de derechos de comunicación y oportunidades digitales en todo el mundo. Considerando el talento como su activo más valioso, en 2025, la compañía mantuvo una cobertura de formación del 100% para sus empleados e implementó de forma regular iniciativas del Programa de Asistencia al Empleado (PAE). La empresa también superó la reevaluación del sistema ISO 45001 para todas sus operaciones y plantas de producción nacionales, así como para sus operaciones en 30 países extranjeros.

En el ámbito del bienestar social, ZTE reforzó aún más su sistema de voluntariado en 2025, superando los 20.000 empleados voluntarios y llevando a cabo más de 600 programas comunitarios globales durante el año. Estos esfuerzos beneficiaron a más de un millón de personas en todo el mundo, lo que subraya el compromiso de la compañía con la construcción de una sociedad más inclusiva y sostenible.

Fortalecimiento de las bases de cumplimiento, mejora de la resiliencia de la gobernanza

ZTE desarrolla y mejora continuamente su sistema de gobernanza de sostenibilidad de tres niveles: "Estrategia—Toma de decisiones—Ejecución", abordando de forma proactiva los riesgos emergentes para garantizar la implementación constante de sus objetivos estratégicos. En 2025, la empresa mantuvo su certificación ISO 22301:2019 del Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio, que abarca cinco bases de fabricación y los principales centros de I+D.

ZTE considera la gobernanza del cumplimiento de datos como una parte fundamental de su marco global de cumplimiento. En 2025, además de publicar su Libro Blanco actualizado de Protección de la Privacidad, ZTE obtuvo la certificación ePrivacyseal Global de la UE para cinco de sus productos clave de redes fijas y multimedia, reforzando así sus estándares de protección de datos de clase mundial.

Los esfuerzos de ZTE en materia de ESG (criterios ambientales, sociales y de gobernanza) siguen recibiendo reconocimiento mundial. En 2025, la compañía fue calificada por Sustainalytics como de "Bajo Riesgo ESG" por cuarto año consecutivo, incluida en la Lista de Impacto ESG de Fortune China 2025 por cuarto año consecutivo, galardonada con el "Premio a la Excelencia en la Práctica" de la Asociación para el Desarrollo del Talento (ATD) por sexto año consecutivo, y nuevamente incluida en el Anuario Global de Sostenibilidad de S&P (Edición China) 2025.

De cara al futuro, ZTE seguirá aprovechando sus fortalezas en innovación en I+D y comercialización de tecnología clave, apoyando activamente la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas e impulsando a la sociedad hacia un futuro más eficiente, más verde, más inteligente y más inclusivo.

Descargue el Informe de Sostenibilidad 2025 de ZTE aquí: https://www.zte.com.cn/content/dam/zte-site/investorrelations/en_announcement/ZTE_Sustainability_Report_2025_en0519.pdf

Visite la página web de sostenibilidad de ZTE para más información: https://www.zte.com.cn/global/about/sustainability.html

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FUENTE ZTE Corporation