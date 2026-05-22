ZTE Keluarkan Laporan Kelestarian 2025: Memacu Babak Baharu Pembangunan Mampan Melalui AI

SHENZHEN, China, 22 Mei 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), penyedia penyelesaian teknologi maklumat dan komunikasi global yang terkemuka, baru-baru ini mengeluarkan Laporan Kelestarian 2025, yang mengetengahkan pencapaian terkini syarikat dalam memperkukuh amalan ESG. Ini menandakan tahun ke-18 berturut-turut ZTE secara sukarela mendedahkan prestasi kelestarian tahunannya kepada umum.

Xu Ziyang, Pengarah Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif ZTE, menyatakan dalam laporan berkenaan: "Dipacu oleh strategi 'Ketersambungan + Pengkomputeran' kami, kami kekal komited terhadap aspirasi asal kami untuk memperkasakan pembangunan ekonomi berkualiti tinggi dan mampan melalui teknologi, serta bekerjasama dengan rakan kongsi kami bagi membina masa depan pintar yang lebih cekap, hijau dan inklusif."

Pada 2025, ZTE mengekalkan pelaburan penyelidikan dan pembangunan (R&D) secara berdisiplin dengan merekodkan perbelanjaan tahunan sebanyak RMB 22.76 bilion, iaitu kira-kira 17% daripada jumlah hasil, bagi memajukan pembangunan keupayaan AI komprehensifnya. Sehingga 31 Disember 2025, ZTE telah memfailkan kira-kira 95,000 permohonan paten global, dengan lebih 50,000 telah diluluskan di peringkat global. Dalam sektor cip, syarikat membuat sekitar 5,900 permohonan paten dan lebih 3,700 paten telah diluluskan. Dalam bidang AI, ia membuat hampir 5,500 permohonan paten, dengan hampir separuh telah diluluskan.

Pengurangan Karbon Berasaskan Sains Utama, Membuka "Laluan Hijau Digital"

ZTE mengintegrasikan tindakan iklim ke dalam strateginya dengan memajukan "Laluan Hijau Digital" merentasi empat dimensi utama: operasi korporat hijau, rantaian bekalan hijau, infrastruktur digital hijau dan pemerkasaan industri hijau bagi memastikan pencapaian sasaran berasaskan sains.

Pada 2025, menerusi langkah pengurusan penjimatan tenaga dan teknologi seperti penskalaan dinamik berasaskan AI serta kawalan jauh, ZTE melepasi sasaran Fasa I yang digariskan dalam ZTE Net-Zero Strategy White Paper (Kertas Putih Strategi Sifar-Bersih ZTE), dengan mengurangkan emisi karbon operasi sebanyak 46% berbanding 2021. Bagi Skop 3 (emisi huluan dan hiliran), ZTE mencapai pengurangan sebanyak 8.55% dalam intensiti emisi fizikal semasa fasa penggunaan dan penyelenggaraan produk telekomunikasi, dengan pengurangan tahun ke tahun sebanyak 3.05% dalam emisi mutlak sepanjang keseluruhan kitar hayat produk terminal.

Selama tiga tahun berturut-turut, ZTE telah diiktiraf dalam senarai CDP Climate A atas kecemerlangannya dalam tadbir urus alam sekitar.

Memajukan Teknologi untuk Kebaikan, Membina Masyarakat Inklusif dan Saksama

ZTE kekal komited terhadap hak komunikasi yang sama rata dan peluang digital di seluruh dunia. Dengan menganggap bakat sebagai asetnya yang paling bernilai, pada 2025, ZTE mengekalkan perlindungan latihan pekerja sebanyak 100% dan melaksanakan inisiatif Program Bantuan Pekerja (EAP) secara berkala. Syarikat juga lulus penilaian semula sistem ISO 45001 bagi semua operasi dan tapak pengeluaran domestik, serta operasi di 30 negara luar negara.

Dalam bidang kebajikan awam, ZTE terus memperkukuh sistem perkhidmatan sukarelawannya pada 2025, dengan bilangan sukarelawan pekerja melebihi 20,000 orang dan lebih 600 program komuniti global dijalankan sepanjang tahun. Usaha ini memberi manfaat kepada lebih sejuta orang di peringkat global, sekali gus menegaskan komitmen ZTE dalam membina masyarakat yang lebih inklusif dan mampan.

Memperkukuh Asas Pematuhan, Meningkatkan Daya Tahan Tadbir Urus

ZTE terus membina dan menambah baik sistem tadbir urus kemampanan tiga peringkatnya yang merangkumi "Strategi—Pembuatan Keputusan—Pelaksanaan", sambil menangani risiko baru muncul secara proaktif bagi memastikan pelaksanaan matlamat strategiknya secara berterusan. Pada 2025, syarikat mengekalkan pensijilan Sistem Pengurusan Kesinambungan Perniagaan ISO 22301:2019 yang meliputi lima pangkalan pembuatan dan pusat R&D utama.

ZTE menganggap tadbir urus pematuhan data sebagai bahagian penting dalam kerangka tadbir urus pematuhan keseluruhan syarikat. Pada 2025, di samping mengeluarkan ZTE Privacy Protection White Paper (Kertas Putih Perlindungan Privasi ZTE) yang dikemas kini, ZTE memperoleh pensijilan ePrivacyseal Global Kesatuan Eropah (EU) untuk lima produk rangkaian tetap dan multimedia utamanya, sekali gus memperkukuh standard perlindungan data bertaraf dunianya.

Usaha ESG oleh ZTE terus mendapat pengiktirafan seluruh dunia. Pada 2025, syarikat dinilai oleh Sustainalytics sebagai "Risiko ESG Rendah" untuk tahun keempat berturut-turut, disenaraikan dalam Fortune China ESG Impact List 2025 bagi tahun keempat, dianugerahkan "Excellence in Practice Award" daripada Association for Talent Development (ATD) untuk tahun keenam berturut-turut, serta sekali lagi tersenarai dalam S&P Global Sustainability Yearbook (China Edition) 2025.

Memandang ke hadapan, ZTE akan terus memanfaatkan kekuatannya dalam inovasi R&D dan pengkomersialan teknologi asas, sambil aktif menyokong pencapaian Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta memacu masyarakat ke arah masa depan yang lebih cekap, lebih hijau, lebih pintar dan lebih inklusif.

Muat turun Laporan Kelestarian ZTE 2025 di sini:https://www.zte.com.cn/content/dam/zte-site/investorrelations/en_announcement/ZTE_Sustainability_Report_2025_en0519.pdf

Layari laman web kelestarian ZTE untuk maklumat lanjut: https://www.zte.com.cn/global/about/sustainability.html

