ZTE veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025: Mit KI ein neues Kapitel in der nachhaltigen Entwicklung vorantreiben

SHENZHEN, China, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, hat kürzlich ihren Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht, in dem die neuesten Errungenschaften des Unternehmens bei der Vertiefung der ESG-Praktiken hervorgehoben werden. Damit gibt ZTE im 18. Jahr in Folge seine jährlichen Nachhaltigkeitsergebnisse freiwillig der Öffentlichkeit bekannt.

Highlights of ZTE Sustainability Report 2025

Xu Ziyang, Geschäftsführer und CEO von ZTE, erklärt in dem Bericht: „Angetrieben von unserer Strategie ‚Connectivity + Computing' bleiben wir unserem ursprünglichen Bestreben verpflichtet, eine qualitativ hochwertige und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung durch Technologie zu fördern und mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um eine intelligente Zukunft aufzubauen, die effizienter, grüner und inklusiver ist."

Im Jahr 2025 setzte ZTE disziplinierte FuE-Investitionen fort und verzeichnete jährliche Ausgaben von 22,76 Milliarden RMB, etwa 17 % des Gesamtumsatzes, um die Entwicklung seiner umfassenden KI-Fähigkeiten voranzutreiben. Zum 31. Dezember 2025 hatte ZTE weltweit 95.000 Patentanmeldungen eingereicht, von denen weltweit mehr als 50.000 erteilt wurden. Im Chip-Sektor verzeichnet das Unternehmen rund 5.900 Patentanmeldungen und über 3.700 erteilte Patente. Auf dem Gebiet der KI hat es fast 5.500 Patentanmeldungen, von denen fast die Hälfte erteilt wurde.

Führende wissenschaftsbasierte Kohlenstoffreduktion, die den „digitalen grünen Weg" ebnet

ZTE integriert Klimaschutzmaßnahmen in seine Strategie und treibt den „digitalen grünen Weg" in vier wichtigen Dimensionen voran: grüne Unternehmensaktivitäten, grüne Lieferkette, grüne digitale Infrastruktur und grüne Stärkung der Industrie, um die Erreichung wissenschaftlich fundierter Ziele zu gewährleisten.

Im Jahr 2025 übertraf ZTE durch Managementmaßnahmen zur Energieeinsparung und Technologien wie KI-basierte dynamische Skalierung und Fernsteuerung sein Phase-I-Ziel im ZTE Net-Zero Strategy White Paper und reduzierte die betrieblichen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu 2021 um 46 %. Bei Scope 3 (Upstream- und Downstream-Emissionen) erzielte ZTE eine Verringerung der physischen Emissionsintensität während der Nutzungs- und Wartungsphase von Telekommunikationsprodukten um 8,55 % sowie eine jährliche Verringerung der absoluten Emissionen über den gesamten Lebenszyklus von Endgeräten um 3,05 %.

Drei Jahre in Folge wurde ZTE auf der CDP Climate A-Liste für seine Exzellenz in der Umweltverwaltung ausgezeichnet.

Technologie für das Gute fördern, eine integrative und gerechte Gesellschaft aufbauen

ZTE setzt sich weiterhin für gleiche Kommunikationsrechte und digitale Möglichkeiten weltweit ein. In Anbetracht der Tatsache, dass Talent das wertvollste Vermögen von ZTE ist, hat ZTE im Jahr 2025 eine 100%ige Ausbildungsdeckung für Mitarbeitende aufrechterhalten und regelmäßig Initiativen im Rahmen des Mitarbeiterhilfeprogramms (Employee Assistance Program, EAP) durchgeführt. Das Unternehmen bestand außerdem die Neubewertung für das ISO 45001-System für alle inländischen Betriebe und Produktionsstätten sowie für Betriebe in 30 Überseeländern.

In der öffentlichen Wohlfahrt stärkte ZTE sein Freiwilligen-Service-System im Jahr 2025 weiter, wobei die Zahl der Mitarbeiter-Freiwilligen 20.000 überstieg und im Laufe des Jahres mehr als 600 globale Gemeinschaftsprogramme durchgeführt wurden. Von diesen Bemühungen profitierten weltweit mehr als eine Million Menschen und unterstrichen damit das Engagement von ZTE für den Aufbau einer inklusiveren und nachhaltigeren Gesellschaft.

Stärkung der Konformitätsgrundlagen und Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Governance

ZTE baut und verbessert kontinuierlich sein dreistufiges Nachhaltigkeits-Governance-System „Strategie-Entscheidungsfindung-Ausführung" („Strategy – Decision-Making – Execution") auf, indem es sich proaktiv mit neuen Risiken befasst, um eine stetige Umsetzung seiner strategischen Ziele zu gewährleisten. Im Jahr 2025 erhielt das Unternehmen seine ISO 22301:2019 Business Continuity Management System-Zertifizierung, die fünf Produktionsstätten und wichtige F&E-Zentren abdeckte.

ZTE betrachtet die Governance im Bereich Datencompliance als einen wichtigen Bestandteil des gesamten Compliance-Governance-Rahmens des Unternehmens. Neben der Veröffentlichung seines aktualisierten ZTE Privacy Protection White Paper erhielt ZTE 2025 für fünf seiner wichtigsten Festnetz- und Multimediaprodukte die ePrivacyseal Global-Zertifizierung der EU und verstärkte damit seine Datenschutzstandards von Weltklasse.

Die Bemühungen von ZTE im Bereich ESG werden weiterhin weltweit ausgezeichnet. Im Jahr 2025 wurde das Unternehmen von Sustainalytics zum vierten Mal in Folge als „Low ESG Risk" bewertet, zum vierten Mal in die Fortune China ESG Impact List 2025 aufgenommen, zum sechsten Mal in Folge mit dem „Excellence in Practice Award" der Association for Talent Development (ATD) ausgezeichnet und erneut im S&P Global Sustainability Yearbook (China Edition) 2025 vorgestellt.

In Zukunft wird ZTE seine Stärken bei der F&E-Innovation und der Kommerzialisierung grundlegender Technologie weiter nutzen, die Umsetzung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) aktiv unterstützen und die Gesellschaft in Richtung einer Zukunft vorantreiben, die effizienter, grüner, intelligenter und inklusiver ist.

Laden Sie den ZTE Sustainability Report 2025 hier herunter:https://www.zte.com.cn/content/dam/zte-site/investorrelations/en_announcement/ZTE_Sustainability_Report_2025_en0519.pdf

Weitere Informationen finden Sie auf der Nachhaltigkeitswebsite von ZTE: https://www.zte.com.cn/global/about/sustainability.html

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

MEDIENANFRAGEN:

ZTE Corporation

Kommunikation

E-Mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985133/ZTE_Sustainability_Report_2025_Highlights.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg