ZTE เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2568: ขับเคลื่อนบทใหม่ของการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านปัญญาประดิษฐ์
21 May, 2026, 21:50 CST
เซินเจิ้น, ประเทศจีน, 21 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ) ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2568 (Sustainability Report 2025) ของบริษัท ซึ่งชี้ให้เห็นความสำเร็จล่าสุดในการเสริมสร้างการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัท ทั้งนี้ นับเป็นปีที่ 18 ติดต่อกันที่ ZTE ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนประจำปีต่อสาธารณชนโดยสมัครใจ
Xu Ziyang กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ZTE ระบุในรายงานว่า "ด้วยแรงขับเคลื่อนจากกลยุทธ์ 'Connectivity + Computing' เรายังเดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นที่มีมาแต่ดั้งเดิม ในการเสริมศักยภาพสู่การพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพสูงและยั่งยืนผ่านเทคโนโลยี และทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างอนาคตอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และครอบคลุมทุกฝ่ายอย่างเปิดกว้าง"
ในปี 2568 ZTE ยังคงดำเนินการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างมีวินัย โดยมีค่าใช้จ่ายประจำปีอยู่ที่ 22.76 พันล้านหยวน คิดเป็นประมาณ 17% ของรายได้รวม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถด้าน AI อย่างครบวงจร ทั้งนี้ จากข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ZTE ได้ยื่นขอสิทธิบัตรทั่วโลกประมาณ 95,000 รายการ โดยมีสิทธิบัตรที่ได้รับการอนุมัติมากกว่า 50,000 รายการทั่วโลก ในด้านชิป บริษัทมีจำนวนคำขอสิทธิบัตรที่ยื่นจดไว้ 5,900 รายการ และมีสิทธิบัตรที่ได้รับการอนุมัติแล้วมากกว่า 3,700 รายการ ส่วนในด้าน AI บริษัทมีสิทธิบัตรที่ยื่นขอเกือบ 5,500 รายการ และเกือบครึ่งหนึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว
เป็นผู้นำด้านการลดคาร์บอนตามหลักวิทยาศาสตร์ พร้อมเปิดทางสู่ "เส้นทางดิจิทัลสีเขียว"
ZTE ผนวกการดำเนินมาตรการด้านสภาพภูมิอากาศเข้ากับกลยุทธ์องค์กร โดยขับเคลื่อน "เส้นทางดิจิทัลสีเขียว (Digital Green Path)" ใน 4 มิติหลัก ได้แก่ การดำเนินงานขององค์กรอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสีเขียว และการเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความสามารถบรรลุเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์
ในปี 2568 ด้วยมาตรการบริหารจัดการด้านการประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ การควบคุมระยะไกลและการปรับขนาดทรัพยากรแบบไดนามิกด้วย AI บริษัทสามารถทำเกินเป้าหมาย Phase I ที่ได้ระบุไว้ใน ZTE Net-Zero Strategy White Paper โดยลดการปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินงานลงได้ 46% เมื่อเทียบกับปี 2564 สำหรับ Scope 3 (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ) ZTE สามารถลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซจริงลงได้ 8.55% ในช่วงการใช้งานและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซรวมทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ปลายทางลงได้ 3.05% เมื่อเทียบปีต่อปี
เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันที่ ZTE ได้รับการยกย่องให้อยู่ในรายชื่อ CDP Climate A สำหรับความเป็นเลิศในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
นำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมสร้างสังคมที่ครอบคลุมทุกฝ่ายอย่างเปิดกว้างและเท่าเทียม
ZTE ยังคงยึดมั่นในสิทธิด้านการสื่อสารและโอกาสทางดิจิทัลที่เท่าเทียมทั่วโลก โดยมองว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุด ในปี 2568 ZTE ยังคงรักษาอัตราการให้การอบรมพนักงานครบ 100% และจัดโครงการ Employee Assistance Program (EAP) อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังผ่านการประเมินระบบ ISO 45001 ได้อีกครั้ง สำหรับการดำเนินงานและโรงงานผลิตในประเทศ รวมถึงการดำเนินงานในต่างประเทศ 30 ประเทศด้วย
ในด้านสาธารณประโยชน์ ZTE ยกระดับระบบบริการอาสาสมัครของพนักงานในปี 2568 ด้วยจำนวนพนักงานอาสาสมัครเกิน 20,000 คน และดำเนินโครงการชุมชนทั่วโลกมากกว่า 600 โครงการตลอดช่วงปี ซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนทั่วโลกมากกว่า 1 ล้านคน และเน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ZTE ในการสร้างสังคมที่ครอบคลุมและยั่งยืนยิ่งขึ้น
เสริมสร้างรากฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมยกระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของระบบกำกับดูแลองค์กร
ZTE ยังคงสร้างและปรับปรุงระบบการกำกับดูแลความยั่งยืน 3 ชั้น คือ "กลยุทธ์—การตัดสินใจ—การดำเนินงาน" โดยมุ่งตอบสนองต่อความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในเชิงรุก เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เป็นไปอย่างมั่นคง ในปี 2568 บริษัทสามารถรักษาใบรับรอง ISO 22301:2019 ด้านระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุม 5 ฐานการผลิตและศูนย์การวิจัยและพัฒนาหลัก
ZTE ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามกฎหมายด้านข้อมูลในฐานะส่วนสำคัญของกรอบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายโดยรวมของบริษัท โดยในปี 2568 พร้อมกับการเผยแพร่เอกสาร ZTE Privacy Protection White Paper เวอร์ชันปรับปรุง บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ePrivacyseal Global ของสหภาพยุโรปสำหรับผลิตภัณฑ์เครือข่ายแบบคงที่และมัลติมีเดียหลัก 5 รายการ ช่วยย้ำความแข็งแกร่งของมาตรฐานการปกป้องข้อมูลระดับโลกของบริษัท
ความมุ่งมั่นด้าน ESG ของ ZTE ยังคงได้รับการยอมรับทั่วโลก ในปี 2568 บริษัทได้รับการจัดอันดับโดย Sustainalytics ให้ติดกลุ่ม "Low ESG Risk" ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และถูกบรรจุรวมอยู่ใน Fortune China ESG Impact List 2025 เป็นปีที่ 4 อีกทั้งยังได้รับรางวัล "Excellence in Practice Award" จาก Association for Talent Development (ATD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 และได้รับเลือกให้อยู่ใน S&P Global Sustainability Yearbook (China Edition) 2025 ได้อีกครั้ง
สำหรับในอนาคต ZTE จะยังคงใช้จุดแข็งด้านนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการพาณิชย์เทคโนโลยีพื้นฐาน ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และขับเคลื่อนสังคมสู่อนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อัจฉริยะ และครอบคลุมทุกฝ่ายอย่างเปิดกว้างยิ่งขึ้น
ดาวน์โหลดรายงานความยั่งยืนประจำปี 2568 ของ ZTE ได้ที่ https://www.zte.com.cn/content/dam/zte-site/investorrelations/en_announcement/ZTE_Sustainability_Report_2025_en0519.pdf
เยี่ยมชมเว็บไซต์ด้านความยั่งยืนของ ZTE เพิ่มเติมได้ที่ https://www.zte.com.cn/global/about/sustainability.html
