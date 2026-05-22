ZTE publiceert zijn Sustainability Report 2025: een nieuw hoofdstuk in duurzame ontwikkeling met behulp van AI

SHENZHEN, China, 21 mei 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen op gebied van informatie- en communicatietechnologie, heeft onlangs zijn Sustainability Report 2025 gepubliceerd, waarin de nieuwste verwezenlijkingen van het bedrijf op gebied van het verdiepen van ESG-praktijken worden toegelicht. Dit is het 18e jaar op rij dat ZTE vrijwillig zijn jaarlijkse duurzaamheidsprestaties openbaar maakt.

Highlights of ZTE Sustainability Report 2025

Xu Ziyang, uitvoerend directeur en CEO van ZTE, verklaart in de report: "Gedreven door onze 'Connectivity + Computing'-strategie blijven we vasthouden aan onze oorspronkelijke ambitie om kwaliteitsvolle, duurzame economische ontwikkeling mogelijk te maken door middel van technologie, en werken we met onze partners samen aan een intelligente toekomst die efficiënter, groener en inclusiever is."

In 2025 heeft ZTE gedisciplineerd geïnvesteerd in R&D, met jaarlijkse uitgaven van 22,76 miljard RMB, ongeveer 17% van de totale omzet, om de ontwikkeling van zijn uitgebreide AI-capaciteiten te bevorderen. Op 31 december 2025 had ZTE wereldwijd ongeveer 95.000 patentaanvragen ingediend, waarvan er wereldwijd meer dan 50.000 zijn toegekend. In de chipsector telt het bedrijf ongeveer 5.900 patentaanvragen en meer dan 3.700 toegekende patenten. Op gebied van AI telt het bijna 5.500 patentaanvragen, waarvan bijna de helft is toegekend.

Koploper in het verminderen van koolstofuitstoot op wetenschappelijke basis, die de weg effent voor het 'digitale groene pad'

ZTE integreert klimaatmaatregelen in zijn strategie en bevordert het 'digitale groene pad' in vier belangrijke dimensies: groene bedrijfsactiviteiten, groene toeleveringsketen, groene digitale infrastructuur en groene empowerment van de industrie, om ervoor te zorgen dat op wetenschap gebaseerde doelstellingen worden gehaald.

Dankzij beheermaatregelen voor energiebesparing en technologieën zoals dynamische schaalvergroting gebaseerd op AI en remote control, overtrof ZTE in 2025 zijn Fase I-doelstelling die wordt uiteengezet in de ZTE Net-Zero Strategy White Paper, door de operationele koolstofuitstoot met 46% te verminderen ten opzichte van 2021. Voor Scope 3 (upstream en downstream emissies) realiseerde ZTE een vermindering van 8,55% in fysieke emissie-intensiteit tijdens de gebruiks- en onderhoudsfase van telecomproducten, met een vermindering op jaarbasis van 3,05% in absolute emissies over de volledige levenscyclus van eindproducten.

Voor drie jaar op rij is ZTE erkend op de CDP Climate A-lijst voor zijn uitmuntendheid in milieubeheer.

Technologie bevorderen voor het goede, een inclusieve en rechtvaardige samenleving tot stand brengen

ZTE blijft zich wereldwijd inzetten voor gelijke communicatierechten en digitale kansen. In 2025 beschouwde ZTE talent als zijn meest waardevolle bezit, behield 100% dekking voor werknemersopleidingen en voerde regelmatig EAP-initiatieven (Employee Assistance Program) uit. Het bedrijf slaagde ook voor de herbeoordeling van het ISO 45001-systeem voor alle binnenlandse activiteiten en productielocaties, evenals voor zijn activiteiten in 30 overzeese landen.

Op gebied van openbaar welzijn heeft ZTE zijn vrijwilligersdienstsysteem in 2025 verder versterkt, met meer dan 20.000 werknemersvrijwilligers en meer dan 600 wereldwijde gemeenschapsprogramma's die in de loop van het jaar zijn uitgevoerd. Deze inspanningen kwamen wereldwijd ten goede aan meer dan een miljoen mensen en getuigen van de inzet van ZTE om een meer inclusieve en duurzamere samenleving op te bouwen.

Nalevingsfundamenten versterken, bestuurlijke veerkracht vergroten

ZTE bouwt en verbetert voortdurend zijn drielaags bestuurssysteem voor duurzaamheid van 'strategie-besluitvorming-uitvoering', waarbij opkomende risico's proactief worden aangepakt om een gestage implementatie van de strategische doelstellingen te garanderen. In 2025 behaalde het bedrijf zijn ISO 22301:2019 Business Continuity Management System-certificering voor vijf productievestigingen en grote R&D-centra.

ZTE beschouwt data compliance governance als een belangrijk onderdeel van het algemene compliance governance-kader van het bedrijf. Naast de publicatie van de bijgewerkte ZTE Privacy Protection White Paper, heeft ZTE in 2025 de ePrivacyseal Global-certificering van de EU verkregen voor vijf van zijn belangrijkste vaste netwerk- en multimediaproducten, waarmee de normen inzake gegevensbescherming van wereldklasse worden versterkt.

De ESG-inspanningen van ZTE blijven wereldwijde erkenning krijgen. In 2025 werd het bedrijf door Sustainalytics voor het vierde jaar op rij beoordeeld als 'Laag ESG-risico', voor het vierde jaar opgenomen in de 2025 Fortune China ESG Impact List, voor het zesde jaar op rij onderscheiden met de 'Excellence in Practice Award' van de ATD (Association for Talent Development) en opnieuw opgenomen in het S&P Global Sustainability Yearbook (China Edition) 2025.

In de toekomst zal ZTE zijn sterke punten op gebied van R&D-innovatie en commercialisering van fundamentele technologie blijven benutten om de verwezenlijking van de SDG's (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties actief te ondersteunen en de maatschappij te sturen in de richting van een toekomst die efficiënter, groener, slimmer en inclusiever is.

Download hier de Sustainability Report 2025 van ZTE:https://www.zte.com.cn/content/dam/zte-site/investorrelations/en_announcement/ZTE_Sustainability_Report_2025_en0519.pdf

Bezoek de duurzaamheidswebsite van ZTE voor meer informatie: https://www.zte.com.cn/global/about/sustainability.html

