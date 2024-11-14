5G Özel Ağı Yangjiang Nükleer Enerjinin Dijital Dönüşümünü Sağlıyor ve Verimliliği Yeni Seviyelere Taşıyor

PEKİN, 14 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- Nükleer enerji temiz bir enerji kaynağıdır. Çin de bu alana hızlı bir giriş yaptı. 2023 yılında Çin'in nükleer enerjiden elektrik üretimi 433,371 milyar kWh'ye ulaşarak Çin'in toplam enerji üretiminin %4,86'sını oluşturdu. Yangjiang Nükleer Enerji, 2023 yılında 53,188 milyar kWh ile Çin'in nükleer enerji üretiminin %12,3'üne katkıda bulundu. Nükleer enerjinin güçlü gelişimi, ülkemizin yeşil ve sürdürülebilir enerji geliştirme hedefine ulaşmasını hızlandırıyor.

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Nükleer enerji santralleri için güvenlik ve kalite en önemli önceliktir. Yangjiang Nükleer Enerji de yeni üretkenlik biçimleri geliştirme yolunda üç sıkıntılı noktayla karşı karşıya: üretimde işbirliğinde yaşanan zorluk, revizyon yönetimi ve kontrolünde yaşanan zorluk ve cihaz izlemedeki zorluk. Yangjiang Nükleer Enerji, bu sorunları ele alarak temel güvenlik ve performans iyileştirme gereksinimlerini karşılamak için dijital bir dönüşüm gerçekleştirmeye kararlı. Yangjiang Nükleer Enerji, China Telecom ve Huawei ortaklaşa veri, ses, SMS, trunking ve dar bant (NB) iletişim özelliklerini entegre eden bir 5G birleşik özel ağ kurdu.

Nükleer enerji için 5G özel ağı bağımsız olarak çalışmakta olup her zaman bağlıdır. Özel baz istasyonları, çok frekanslı ağ ve eksiksiz bir 5GC aktif-aktif çözüm seti ile yeni bir ağ mimarisi tasarlanmıştır. Uydu iletişimi ve Yangjiang Nükleer Enerji'nin mevcut iletişim sistemleri de entegre edilerek, nükleer enerji üretiminin güvenliğini sağlamak üzere çok amaçlı ve her zaman bağlı bir ağ sunulmuştur. 5G-A konumlandırma ve RedCap gibi yeni teknolojiler, personelin yüksek hassasiyetle konumlandırılmasını ve düşük güç tüketimiyle veri ve video iletişimini desteklemek için kullanılmaktadır. İletişim ağı radyasyon alanları, kapalı alanlar ve nükleer enerji santralinin deniz alanları gibi karmaşık ortamlara uyum sağlar. Radyasyon, titreşim ve rüzgar direncinin yanı sıra cihazların elektromanyetik uyumluluğunu test etmek ve onları geliştirmek için sektör lideri yeni cihazlar ve teknikler kullanılmaktadır. Bunlar, nükleer enerji ortamlarındaki veri iletişimi sorunlarının çözülmesine yardımcı olur.

5G ağı altı jeneratör seti, 10.000'den fazla personel ve 10.000'den fazla terminali kapsıyor. Uygulamaya konulduğundan bu yana Yangjiang Nükleer Enerji'nin dijital kapasitesini önemli ölçüde geliştirerek iç güvenliğini kolaylaştırdı ve performansını artırdı.

Üretim zincirinin dijital ve akıllı bir seviyeye yükseltilmesi verimliliği arttırıyor. Kağıtsız ofis için 1700'den fazla mobil terminal kullanıldı, böylece 700.000'den fazla etiketin elle yapıştırılması ve insan kaynaklı riskler önlendi. Mobil operasyonlar sayesinde iş yükü 2150 saat azaldı. Ortak operasyonlar 55 koordinasyon mühendisliği pozisyonunu ortadan kaldırdı. Yapay zeka tabanlı denetim, 200'den fazla operasyon riskinin ve standart dışı cihazların 50'den fazla kez tespit edilmesine yardımcı oldu. Revizyon için gerçek zamanlı ara bağlantı, süreçlerin kalitesini artırıyor ve güvenliği sağlıyor. Dijital süreç, geçici uyarı dağıtımı ve ara bağlantı sayesinde tek bir jeneratör setinin revizyon süresi 2 gün kısaltıldı. Karar verme verimliliği 5G ve yapay zeka sayesinde %21,4 oranında iyileştirildi. Bireyler için gerçek zamanlı radyasyon dozu ölçümü Çin'deki ilk deneme olup hastalık riski taşıyan kişilerin belirlenmesinde şimdiden 10 kattan fazla yardımcı oldu. Cihaz durumu algılama ve tahmini güvenilirliği artırıyor. Akıllı cihaz algılama, birleşik yönetim ve entegre izleme tabanlı 1170 akıllı cihaz izleme ve uyarı modeli oluşturuldu. Büyük cihazların kritik kusurlarının sayısı %6,47 oranında düşmüş ve operasyon alanlarındaki dahili operasyon olaylarının/hat operasyon olaylarının sayısı bir önceki yıla göre %13,86 oranında azaldı.

Bu proje, Çin'de 5G teknolojileriyle güçlendirilmiş akıllı nükleer enerji inşası için ilk ölçütü oluşturmayı ve güvenlik, güvenilirlik, yeşil ve verimli kalkınma, akıllı ekonomi ve dijital geleceğe odaklanan bir nükleer enerji sistemi kurmayı amaçlıyor. 5G teknolojileri, Yangjiang Nükleer Enerji'nin mevcut üretim senaryolarını dijital olarak yenilemek, nükleer enerji üretiminin içsel güvenlik seviyesini iyileştirmek, cihaz operasyonlarının güvenilirliği ile veri toplama ve analizinin güncelliğini artırmak, her yerde bulunan güç IoT'sini oluşturmak ve nükleer enerji endüstrisinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek için kullanılıyor.

Küresel enerji krizinin patlak vermesi ve temiz enerjiye olan talebin artmasıyla birlikte nükleer enerji, büyük küresel ekonomilerin stratejik hedefi haline geldi. Çin'de faaliyette ve yapım aşamasında olan nükleer enerji jeneratör setlerinin sayısı dünyada 1. sırada yer almakta olup ülkemizin toplam jeneratör setlerinin %5'ini oluşturuyor. Bu oran, Fransa'nın sahip olduğu %75 oranından çok daha düşük olduğu için daha fazla gelişme yolunda hala büyük bir potansiyel bulunuyor. Buna ek olarak dijital etkinleştirme, nükleer enerjinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmede çok önemli bir rol oynuyor. Bilgi temelinin çekirdek unsuru olarak 5G, çok sayıda senaryoda kullanılabiliyor. Çin'in nükleer enerji endüstrisinin hızla gelişmesiyle birlikte, "5G + dijital nükleer enerji" entegrasyonu hem yurt içinde hem de küresel olarak popüler hale gelecek. Bu büyük dünyada, "5G + dijital nükleer güç" umut verici bir geleceğe sahip.

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