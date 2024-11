Prywatna sieć 5G umożliwia transformację cyfrową elektrowni jądrowej w Yangjiang i osiągnięcie nowego poziomu produktywności

PEKIN, 14 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Energia jądrowa jest źródłem czystej energii. Chiny weszły na ścieżkę przyspieszonego rozwoju w tej dziedzinie. W 2023 r. Chiny wytworzyły 433,371 mld kWh energii elektrycznej z energii jądrowej, co stanowi 4,86% całkowitego uzysku energii w Chinach. Elektrownia jądrowa w Yangjiang w 2023 r. wytworzyła 53,188 mld kWh, co odpowiada 12,3% energii jądrowej produkowanej w Chinach. Dynamiczny rozwój energii jądrowej przyspiesza realizację krajowego celu ekologicznego i zrównoważonego rozwoju energetyki.

Private Network Enables Digital Transformation of Yangjiang Nuclear Power and Takes Productivity to New Heights image_5032577_27168335

Dla elektrowni jądrowych bezpieczeństwo i jakość są najwyższym priorytetem. Elektrownia jądrowa w Yangjiang napotyka trzy problemy przy rozwijaniu nowych form produktywności: trudności związane ze współpracą w produkcji, z zarządzaniem i kontrolą renowacji oraz z monitorowaniem urządzeń. Elektrowni jądrowej w Yangjiang zależy na przeprowadzeniu cyfrowej transformacji, aby rozwiązać te problemy i spełnić podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i poprawy wydajności. Elektrownia jądrowa w Yangjiang, China Telecom i Huawei wspólnie zbudowały konwergentną prywatną sieć 5G, która łączy w sobie dane, rozmowy głosowe, SMS-y, grupowanie danych i funkcje komunikacji wąskopasmowej (NB).

Prywatna sieć 5G dla energetyki jądrowej działa niezależnie i jest zawsze połączona. Nowa architektura sieci została zaprojektowana ze specjalnymi stacjami bazowymi, siecią wieloczęstotliwościową i pełnym zestawem rozwiązań 5GC opartych na architekturze active-active. Komunikacja satelitarna i dotychczas funkcjonujące systemy komunikacyjne elektrowni jądrowej w Yangjiang są również zintegrowane, aby zapewniać zawsze połączoną sieć do wielu celów oraz gwarantować bezpieczeństwo produkcji energii jądrowej. Nowe technologie, takie jak pozycjonowanie 5G-A i RedCap, są stosowane do precyzyjnego pozycjonowania personelu oraz przesyłania danych i materiałów wideo przy niskim zużyciu energii. Sieć komunikacyjna dostosowuje się do zróżnicowanych środowisk, takich jak obszary promieniowania, ograniczone przestrzenie i części elektrowni jądrowej znajdujące się na morzu. Czołowe w branży nowe urządzenia i techniki służą do testowania promieniowania, wibracji i odporności na wiatr, a także kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń i ich modernizacji. Pomagają one rozwiązać problemy z transmisją danych w obiektach energetyki jądrowej.

Sieć 5G obejmuje sześć zespołów prądotwórczych obsługiwanych przez ponad 10 000 pracowników oraz przeszło 10 000 terminali. Od czasu wdrożenia sieć znacznie zwiększyła cyfrowe możliwości elektrowni jądrowej w Yangjiang, przyczyniając się do wewnętrznego bezpieczeństwa i poprawiając wydajność.

Cyfrowa i oparta na rozwiązaniach inteligentnych modernizacja łańcucha produkcyjnego poprawia wydajność. Stworzono ponad 1700 terminali mobilnych do obsługi cyfrowej biura, unikając ręcznego naklejania ponad 700 000 etykiet i ryzyka związanego z działaniami człowieka. Działania mobilne pozwoliły zmniejszyć liczbę roboczogodzin do 2150. Działania oparte na współpracy umożliwiły wyeliminowanie 55 stanowisk inżynierów koordynujących. Nadzór oparty na sztucznej inteligencji pomógł zidentyfikować ponad 200 zagrożeń operacyjnych i niestandardowe urządzenia ponad 50 razy. Łączność w czasie rzeczywistym w celu przeprowadzenia prac renowacyjnych poprawia jakość procesów i zapewnia bezpieczeństwo. Okres renowacji pojedynczego zespołu prądotwórczego został skrócony o 2 dni dzięki procesowi cyfrowemu, wdrożeniu tymczasowych alertów i łączności. Efektywność podejmowania decyzji zwiększyła się o 21,4% dzięki 5G i sztucznej inteligencji. Pomiar dawki promieniowania w czasie rzeczywistym dla użytkowników indywidualnych jest pierwszą tego rodzaju próbą w Chinach i pomógł już kilkanaście razy w identyfikacji osób z zagrożeniami dla zdrowia. Wykrywanie i prognozowanie statusu urządzenia poprawia niezawodność. Na podstawie inteligentnego wykrywania urządzeń, ujednoliconego zarządzania i zintegrowanego monitorowania stworzono 1170 inteligentnych modeli monitorowania urządzeń i ostrzegania. Liczba krytycznych usterek głównych urządzeń spadła o 6,47%, a liczba wewnętrznych zdarzeń operacyjnych / bieżących zdarzeń w obszarach operacyjnych spadła o 13,86% w skali rok do roku.

Projekt ma na celu stworzenie pierwszego punktu odniesienia dla inteligentnej budowy elektrowni jądrowych w Chinach z wykorzystaniem technologii 5G oraz utworzenie systemu energii jądrowej, który opiera się na bezpieczeństwie, niezawodności, ekologicznym i wydajnym rozwoju, inteligentnej gospodarce i cyfrowej przyszłości. Technologie 5G stosuje się do cyfrowych innowacji w ramach istniejących scenariuszy produkcyjnych elektrowni jądrowej w Yangjiang, poprawy wewnętrznego poziomu bezpieczeństwa produkcji energii jądrowej, poprawy niezawodności działania urządzeń oraz zapewnienia terminowości zbierania i analizy danych, rozwoju wszechstronnych możliwości IoT oraz wspierania wysokiej jakości rozwoju energetyki jądrowej.

W obliczu globalnego kryzysu energetycznego i rosnącego zapotrzebowana na czystą energię energia jądrowa stała się strategicznym celem głównych światowych gospodarek. Chiny posiadają największą na świecie liczbę jądrowych agregatów prądotwórczych działających i będących w budowie, co stanowi 5% wszystkich agregatów prądotwórczych w kraju. Wciąż istnieje ogromny potencjał do dalszego rozwoju, ponieważ udział ten jest znacznie niższy niż na przykład we Francji, gdzie wynosi on 75%. Ponadto możliwości cyfrowe odgrywają kluczową rolę w promowaniu wysokiej jakości rozwoju energetyki jądrowej. Jako podstawowy element fundamentu informacyjnego 5G może znaleźć zastosowanie w wielu scenariuszach. Przy szybkim rozwoju chińskiego sektora energetyki jądrowej integracja 5G i cyfrowej energii jądrowej zdobędzie popularność zarówno w kraju, jak i za granicą. W rozległej branży 5G i cyfrowa energia jądrowa mają obiecującą przyszłość.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2556422/Private_Network_Enables_Digital_Transformation_Yangjiang_Nuclear_Power_Takes_Productivity.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2556423/image_5032577_27168335.jpg