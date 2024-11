Le réseau privé 5G permet la transformation numérique de la centrale nucléaire de Yangjiang et d'atteindre de nouveaux sommets de productivité

PÉKIN, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- L'énergie nucléaire est une source d'énergie propre. La Chine s'est engagée sur la voie rapide dans ce domaine. En 2023, la production d'électricité d'origine nucléaire en Chine a atteint 433,371 milliards de kWh, soit 4,86 % de la production énergétiquee total de la Chine. La centrale nucléaire de Yangjiang produira 53,188 milliards de kWh en 2023, soit 12,3 % de la production d'énergie nucléaire en Chine. Le développement soutenu de l'énergie nucléaire accélère l'objectif de notre pays de parvenir à un développement énergétique vert et durable.

Pour les centrales nucléaires, la sécurité et la qualité sont la priorité absolue. Pour développer de nouvelles formes de productivité, Yangjiang Nuclear Power doit faire face à trois problèmes : une collaboration difficile dans la production, une gestion et un contrôle difficiles de la révision, et une surveillance difficile des appareils. Pour relever ces défis et répondre aux exigences fondamentales de sécurité et d'amélioration des performances, la centrale de Yangjiang est déterminée à mener à bien sa transformation numérique. La centrale nucléaire de Yangjiang, China Telecom et Huawei ont construit conjointement un réseau privé convergent 5G qui intègre les données, la voix, les SMS, le trunking et les capacités de communication à bande étroite (NB).

Le réseau privé 5G pour l'énergie nucléaire fonctionne de manière indépendante et est toujours connecté. Une nouvelle architecture de réseau est conçue avec des stations de base dédiées, un réseau multifréquence et un ensemble complet de solutions actives-actives 5GC. Les communications par satellite et les systèmes de communication existants de la centrale nucléaire de Yangjiang sont également intégrés pour offrir un réseau toujours connecté à des fins multiples, garantissant ainsi la sécurité de la production d'énergie nucléaire. De nouvelles technologies telles que le positionnement 5G-A et RedCap sont utilisées pour permettre un positionnement de haute précision du personnel, ainsi que des communications de données et vidéo à faible consommation d'énergie. Le réseau de communication s'adapte à des environnements complexes tels que les zones de radiation, les espaces confinés et les zones maritimes de la centrale nucléaire. De nouveaux appareils et de nouvelles techniques à la pointe de l'industrie sont utilisés pour tester la résistance aux rayonnements, aux vibrations et au vent ainsi que la compatibilité électromagnétique des appareils et les mettre à niveau. Ils permettent de résoudre les problèmes de communication de données dans les environnements de production d'énergie nucléaire.

Le réseau 5G couvre six générateurs, plus de 10 000 personnes et plus de 10 000 terminaux. Depuis son déploiement, il a considérablement renforcé la capacité numérique de la centrale nucléaire de Yangjiang, facilitant sa sécurité intrinsèque et améliorant ses performances.

La modernisation numérique et intelligente de la chaîne de production améliore l'efficacité. Plus de 1 700 terminaux mobiles ont été déployés pour le bureau informatisé, évitant ainsi le collage manuel de plus de 700 000 étiquettes et les risques causés par l'homme. Les opérations mobiles ont permis de réduire de 2 150 le nombre d'heures de travail. Les opérations de collaboration ont supprimé 55 postes d'ingénieurs de coordination. La supervision basée sur l'IA a permis d'identifier plus de 200 risques opérationnels et des dispositifs non standard à plus de 50 reprises. L'interconnexion en temps réel pour la révision améliore la qualité des processus et garantit la sécurité. La période de révision d'un seul groupe électrogène a été réduite de deux jours grâce au processus numérique, au déploiement d'alertes temporaires et à l'interconnexion. L'efficacité de la prise de décision a été améliorée de 21,4 % grâce à la 5G et à l'IA. La mesure en temps réel de la dose de rayonnement pour les individus est le premier essai en Chine et a déjà permis d'identifier plus de 10 fois des personnes présentant des risques pour la santé. La détection et la prévision de l'état des appareils améliorent la fiabilité. Sur la base de la détection des dispositifs intelligents, de la gestion unifiée et de la surveillance intégrée, 1 170 modèles de surveillance et d'alerte des dispositifs intelligents ont été établis. Le nombre de défauts critiques des principaux dispositifs a diminué de 6,47 %, et le nombre d'opérations internes/opérations en ligne dans les domaines opérationnels a diminué de 13,86 % en glissement annuel.

Le projet vise à construire la première référence pour la construction d'énergie nucléaire intelligente habilitée par les technologies 5G en Chine, et à établir un système d'énergie nucléaire qui se concentre sur la sécurité, la fiabilité, le développement vert et efficace, l'économie intelligente et l'avenir numérique. Les technologies 5G sont utilisées pour innover numériquement les scénarios de production existants de la centrale nucléaire de Yangjiang, améliorer le niveau de sécurité intrinsèque de la production d'énergie nucléaire, améliorer la fiabilité des opérations des appareils et la rapidité de la collecte et de l'analyse des données, construire l'IoT omniprésent et promouvoir le développement de haute qualité de l'industrie de l'énergie nucléaire.

Avec l'éclatement de la crise énergétique mondiale et l'augmentation de la demande d'énergie propre, l'énergie nucléaire est devenue l'objectif stratégique des principales économies mondiales. Le nombre de générateurs nucléaires en service et en construction en Chine est le premier au monde et représente 5 % de l'ensemble des générateurs de notre pays. Il existe encore un énorme potentiel de développement, car cette proportion est bien inférieure à celle de la France, qui est de 75 %. En outre, le numérique joue un rôle crucial dans la promotion d'un développement de qualité de l'énergie nucléaire. En tant qu'élément central de la base d'information, la 5G peut être utilisée dans de nombreux scénarios. Avec le développement rapide de l'industrie nucléaire chinoise, l'intégration de la « 5G + énergie nucléaire numérique » deviendra populaire tant au niveau national que mondial. Dans ce vaste monde, la « 5G + énergie nucléaire numérique » a un avenir prometteur.

