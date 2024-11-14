Частная сеть 5G обеспечивает цифровую трансформацию АЭС Янцзян и повышает производительность до новых высот

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China Telecom

Nov 14, 2024, 10:23 ET

ПЕКИН, 14 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Атомная энергетика является источником чистой энергии. Китай вступил на быстрый путь развития в этой области. В 2023 году объем ядерной электрогенерации в Китае достиг 433,371 млрд кВт-ч, что составляет 4,86 % от общего объема выработки энергии в Китае. В 2023 году на долю атомной электростанции Янцзян пришлось 53,188 млрд кВт-ч, что составляет 12,3 % общего производства атомной электроэнергии в Китае. Устойчивое развитие ядерной энергетики ускоряет достижение целей нашей страны по развитию экологичной и устойчивой энергетики.

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Private Network Enables Digital Transformation of Yangjiang Nuclear Power and Takes Productivity to New Heights
Private Network Enables Digital Transformation of Yangjiang Nuclear Power and Takes Productivity to New Heights
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Для атомных электростанций безопасность и качество являются высочайшим приоритетом. При развитии новых форм производительности АЭС Янцзян сталкивается с тремя основными препятствиями: сложность совместной работы при производстве, сложность управления и контроля капитального ремонта, а также сложность мониторинга устройств. Для решения этих проблем, а также для удовлетворения основных требований безопасности и повышения производительности АЭС Янцзян полна решимости осуществить цифровую трансформацию. АЭС Янцзян, China Telecom и Huawei совместно создали конвергентную частную сеть 5G, сочетающую возможности передачи данных, голоса, SMS, транкинга и узкополосной (NB) связи.

  1. Частная сеть 5G для ядерной энергетики работает независимо и обеспечивает постоянное подключение. Новая сетевая архитектура спроектирована с использованием выделенных базовых станций, многочастотных сетей и полного набора активных решений 5GC. Спутниковая связь и существующие системы связи АЭС Янцзян также интегрированы для поддержки постоянного подключения многофункциональной сети, обеспечивая безопасность производства ядерной электроэнергии.
  2. Новые технологии, такие как позиционирование в сети 5G-A и RedCap, используются для поддержки высокоточного определения местоположения персонала, а также для передачи данных и видеосвязи с низким энергопотреблением. Сеть связи адаптируется к сложным средам, таким как радиационные зоны, замкнутые пространства и морские участки атомной электростанции. Для контроля радиационной, вибрационной и ветровой устойчивости, а также электромагнитной совместимости устройств и их модернизации используются лучшие в отрасли новые устройства и методы. Это помогает решать проблемы передачи данных в условиях атомной электростанции.

Сеть 5G охватывает шесть генераторных установок, более 10 000 сотрудников и более 10 000 терминалов. С момента развертывания она значительно расширила цифровые возможности АЭС Янцзян, способствуя ее внутренней безопасности и повышая производительность.

  1. Цифровая и интеллектуальная модернизация производственной цепочки способствует повышению эффективности. Для безбумажной организации офисной работы было развернуто более 1700 мобильных терминалов, что позволило избежать ручного ввода более чем 700 000 бирок и рисков, связанных с человеческим фактором. Мобильные операции сократили трудозатраты на 2150 человеко-часов. Совместные операции позволили сократить 55 координационных инженерных должностей. Система наблюдения на основе ИИ помогла выявить более 200 эксплуатационных рисков и нестандартных устройств в более чем 50 случаях.
  2. Связь в режиме реального времени при капитальном ремонте повышает качество процессов и обеспечивает безопасность. Срок капитального ремонта отдельной генераторной установки был сокращен на 2 дня благодаря цифровому процессу, развертыванию временной системы оповещений и взаимной связи. Благодаря технологиям 5G и ИИ эффективность принятия решений повысилась на 21,4 %. Измерение доз облучения в режиме реального времени для отдельных лиц проходит первое испытание в Китае и уже помогло более 10 раз выявить людей, подверженных риску для здоровья.
  3. Считывание и прогнозирование состояния устройств повышает надежность. На основе интеллектуального обнаружения устройств, унифицированного управления и интегрированного мониторинга было реализовано 1170 моделей интеллектуального мониторинга устройств и предупреждения. Количество критических дефектов в основных устройствах сократилось на 6,47 %, а количество событий эксплуатации внутренних систем (событий эксплуатации линий) на эксплуатационных участках сократилось на 13,86 % в сравнении с предыдущим годом.

Проект направлен на создание первого эталона строительства интеллектуальной атомной электростанции на основе технологий 5G в Китае, а также на создание ядерной энергетической системы, ориентированной на безопасность, надежность, экологичность и эффективное развитие, интеллектуальную экономику и цифровое будущее. Технологии 5G используются для внедрения цифровых инноваций в существующие производственные сценарии АЭС Янцзян, повышения уровня внутренней безопасности производства атомной электроэнергии, повышения надежности работы устройств и своевременности сбора и анализа данных, создания универсального Интернета вещей в энергетике и содействия качественному развитию атомной энергетики.

С наступлением глобального энергетического кризиса и растущим спросом на чистую энергию ядерная энергетика стала стратегической целью крупнейших экономик мира. Количество действующих и строящихся атомных энергоблоков в Китае занимает первое место в мире, составляя 5 % от общего количества генераторных установок в стране. При этом по-прежнему существует огромный потенциал для дальнейшего развития, поскольку эта доля намного ниже, чем 75 % во Франции. Кроме того, внедрение цифровых технологий играет решающую роль в содействии качественному развитию ядерной энергетики. Технология 5G может использоваться в качестве основного элемента информационной системы в различных сценариях. С быстрым развитием атомной энергетики Китая интеграция «5G + цифровая ядерная энергетика» станет популярной как внутри страны, так и во всем мире. В этом огромном мире интеграция «5G + цифровая ядерная энергетика» имеет многообещающее будущее.

Фото -  https://mma.prnewswire.com/media/2556422/Private_Network_Enables_Digital_Transformation_Yangjiang_Nuclear_Power_Takes_Productivity.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2556423/image_5032577_27168335.jpg

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