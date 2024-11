La rete privata 5G permette la trasformazione digitale della centrale nucleare di Yangjiang e porta la produttività a nuovi livelli

PECHINO, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- L'energia nucleare è una fonte di energia pulita, e la Cina in questo campo ha imboccato la corsia prioritaria. Nel 2023, la produzione di energia elettrica cinese da fonte nucleare ha raggiunto i 433,371 miliardi di kWh, pari al 4,86% della resa energetica totale della Cina. La centrale nucleare di Yangjiang ha contribuito con 53,188 miliardi di kWh nel 2023, pari al 12,3% della produzione di energia nucleare cinese. Il solido sviluppo dell'energia nucleare sta accelerando l'obiettivo del colosso asiatico: raggiungere uno sviluppo energetico verde e sostenibile.

Private Network Enables Digital Transformation of Yangjiang Nuclear Power and Takes Productivity to New Heights image_5032577_27168335

Per le centrali nucleari, le massime priorità sono la sicurezza e la qualità. Per sviluppare nuove forme di produttività la centrale nucleare di Yangjiang deve affrontare tre punti critici: difficoltà nella collaborazione per la produzione, difficoltà nella gestione e nel controllo delle operazioni di messa a punto e difficoltà nel monitoraggio dei dispositivi. Per affrontare queste problematiche e soddisfare i requisiti fondamentali di sicurezza e miglioramento delle performance, la centrale nucleare di Yangjiang è determinata a realizzare una trasformazione digitale. La centrale nucleare di Yangjiang, China Telecom e Huawei hanno realizzato congiuntamente una rete privata 5G convergente che integra capacità di comunicazione dati, voce, SMS, trunking e banda stretta (NB).

La rete privata 5G per la centrale nucleare funziona in modo indipendente ed è sempre connessa. Viene progettata una nuova architettura di rete con stazioni base dedicate, reti multifrequenza e un set completo di soluzioni 5GC attive-attive. Sono stati integrati anche le comunicazioni satellitari e i sistemi di comunicazione esistenti della centrale nucleare di Yangjiang, per offrire una rete sempre connessa per molteplici scopi e garantire la sicurezza della produzione di energia nucleare. Vengono utilizzate nuove tecnologie, come il posizionamento 5G-A e RedCap, per supportare il posizionamento ad alta precisione del personale e le comunicazioni dati e video a basso consumo energetico. La rete di comunicazioni si adatta ad ambienti complessi come le aree soggette a radiazioni, i luoghi confinati e le aree marine delle centrali nucleari. Vengono utilizzati nuovi dispositivi e tecniche all'avanguardia nel settore per testare la resistenza alle radiazioni, alle vibrazioni e al vento, oltre alla compatibilità elettromagnetica dei dispositivi, e per gli upgrade. Contribuiscono a risolvere i problemi di comunicazione dati negli ambienti di energia nucleare.

La rete 5G garantisce la copertura di sei gruppi elettrogeni, oltre 10.000 dipendenti e più di 10.000 terminali. Dalla sua implementazione ha notevolmente migliorato la capacità digitale della centrale nucleare di Yangjiang, agevolandone la sicurezza intrinseca e migliorandone le performance.

L'upgrade digitale e intelligente della filiera produttiva ne migliora l'efficienza. Sono stati implementati oltre 1.700 terminali mobili per eliminare l'uso del cartaceo dagli uffici, evitando l'apposizione manuale di oltre 700.000 etichette e i rischi causati dall'uomo. Le operazioni mobili hanno tagliato 2.150 ore lavorative. Le operazioni collaborative hanno consentito la rimozione di 55 posizioni per il coordinamento ingegneristico. La supervisione basata sull'AI ha contribuito a identificare oltre 200 rischi operativi e dispositivi non standard in più di 50 occasioni. L'interconnessione in tempo reale per la messa a punto migliora la qualità dei processi e garantisce la sicurezza. Il periodo di messa a punto mdi un singolo gruppo elettrogeno è stato ridotto di 2 giorni grazie al processo digitale, all'impiego di allarmi temporanei e all'interconnessione. L'efficienza del processo decisionale è stata migliorata del 21,4% grazie al 5G e all'AI. La misurazione in tempo reale della dose di radiazioni per i singoli individui è il primo esperimento condotto in Cina e ha già contribuito a decuplicare i casi di identificazione delle persone a rischio salute. Il rilevamento e la previsione dello stato del dispositivo ne migliorano l'affidabilità. Sulla base del rilevamento di dispositivi intelligenti, della gestione unificata e del monitoraggio integrato, sono stati predisposti 1.170 modelli di monitoraggio e avviso di dispositivi intelligenti. Il numero di difetti critici dei principali dispositivi è diminuito del 6,47%, e il numero di eventi operativi interni/eventi operativi di linea in ambito operativo è diminuito del 13,86% su base annua.

Il progetto mira a creare il primo punto di riferimento per la costruzione di energia nucleare intelligente potenziata dalle tecnologie 5G in Cina e a creare un sistema per l'energia nucleare incentrato su sicurezza, affidabilità, sviluppo ecologico ed efficiente, economia intelligente e futuro digitale. Le tecnologie 5G vengono utilizzate per innovare digitalmente gli scenari produttivi esistenti della centrale nucleare di Yangjiang, migliorare il livello di sicurezza intrinseca della produzione di energia nucleare, migliorare l'affidabilità delle operazioni dei dispositivi e la tempestività della raccolta e dell'analisi dei dati, realizzare l'IoT energetico ubiquo e promuovere lo sviluppo di qualità elevata nel settore del nucleare.

Con lo scoppio della crisi energetica globale e la crescente domanda di energia pulita, il nucleare è diventato l'obiettivo strategico delle principali economie mondiali. In Cina il numero di gruppi elettrogeni nucleari in funzione e in fase di realizzazione è il più alto al mondo e rappresenta il 5% del totale dei gruppi elettrogeni del colosso asiatico. Esiste ancora un enorme potenziale di ulteriore sviluppo, poiché questa percentuale è molto inferiore al 75% della Francia. L'abilitazione digitale svolge inoltre un ruolo cruciale nella promozione di uno sviluppo di alta qualità del nucleare. In quanto elemento centrale della base informativa, il 5G può essere utilizzato in numerosi scenari. Con il rapido sviluppo dell'industria nucleare cinese, l'integrazione di "5G + energia nucleare digitale" diventerà popolare sia a livello nazionale che globale. In questo vasto mondo, il "5G + energia nucleare digitale" ha un futuro promettente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2556422/Private_Network_Enables_Digital_Transformation_Yangjiang_Nuclear_Power_Takes_Productivity.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2556423/image_5032577_27168335.jpg