Baanbrekend multi-node, multi-GPU-platform van Supermicro levert ongeëvenaarde energie-efficiëntie en flexibiliteit voor een nieuwe prestatienorm voor videostreaming, cloudgaming en toepassingen voor sociale netwerken

"Onze nieuwe 2U 2-node multi-GPU-server is het perfecte platform voor videostreaming, high-end cloudgaming en talloze sociale netwerktoepassingen," vertelde Charles Liang, President en CEO van Supermicro. "Met ons geavanceerde Server Building Block Solutions®-ontwerp en onze resource-besparende architectuur zullen klanten de meest energie-efficiënte systemen kunnen implementeren die beschikbaar zijn. De op de markt toonaangevende systeemflexibiliteit en kostenbesparingen van Supermicro kunnen voor ononderbroken prestaties zorgen. Wereldwijd hebben al diverse klanten aangegeven dat er op de markt een overweldigende interesse is voor dit unieke platform."

Aangedreven door AMD EPYC 7002-serie en next-generation processoren met 64 cores en 128 PCIe 4.0-lanes per node, zorgt de thermisch efficiënte, gestroomlijnde luchtstroom voor aanhoudende topprestaties van dit dichte multi-GPU-systeem. Het is ideaal voor high-end cloudgaming met meerdere instances en nog heel wat andere datacentertoepassingen waarbij intensief van computers wordt gebruik gemaakt. Uitgerust met de geavanceerde I/O Module (AIOM) van Supermicro voor snelle en flexibele netwerkmogelijkheden, kan het systeem ook enorme gegevensstromen verwerken voor veeleisende AI/ML-toepassingen, deep learning-training en inferentie.

Het unieke ontwerp met multi-GPU-node zorgt voor ultiem onderhoudsgemak, in tegenstelling tot bestaande producten op de markt. De lades met twee nodes in het 2U-systeem kunnen worden uitgetrokken voor eenvoudig onderhoud dankzij het gedeelde gebruik van energie- en koelbronnen. Dit unieke ontwerp en de toegankelijkheid tot de GPU's verlagen de kosten van onderhoud en upgrades voor veeleisende, GPU-versnelde toepassingen zoals cloudgaming, die doorgaans een langdurig hoog stroomverbruik en frequent onderhoud vereisen.

Leer meer over het nieuwe systeem in deze video .

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: (SMCI), de toonaangevende innovator op het gebied van krachtige, zeer efficiënte server- en opslagtechnologie, is wereldwijd een belangrijke leverancier van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor Enterprise Data Center, Cloud Computing, Artificial Intelligence en Edge Computing Systems. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van zijn "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen op de markt.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren ervan.

