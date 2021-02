Supermicros bahnbrechende Multi-Knoten-, Multi-GPU-Plattform liefert konkurrenzlose Energieeffizienz und Flexibilität - setzt einen neuen Leistungsstandard für Video-Streaming-, Cloud-Gaming- und Social-Networking-Anwendungen

Das System wird von Prozessoren der AMD EPYC 7002 Serie angetrieben. Diese Prozessoren der nächsten Generation verfügen über 64 Kerne und 128 PCIe 4.0 Lanes pro Knoten. Ein thermisch effizienter, stromlinienförmiger Luftstrom ermöglicht eine anhaltende Spitzenleistung dieses dichten Multi-GPU-Systems. Er ist ideal für High-End-Cloud-Gaming mit mehreren Instanzen und viele andere rechenintensive Rechenzentrumsanwendungen. Das System ist mit Supermicros fortschrittlichem I/O-Modul (AIOM) für schnelle und flexible Netzwerkfähigkeiten ausgestattet und kann auch massiven Datenfluss für anspruchsvolle KI/ML-Anwendungen, Deep-Learning-Training und Inferencing verarbeiten.

Das einzigartige Multi-GPU-Knoten-Design ermöglicht im Gegensatz zu bestehenden Produkten auf dem Markt eine hervorragende Wartungsfreundlichkeit. Die Zwei-Knoten-Schubladen im 2-HE-System können dank der gemeinsamen Strom- und Kühlungsressourcen zur einfachen Wartung herausgezogen werden. Dieses einzigartige Design und die Zugänglichkeit zu den GPUs senkt die Kosten für Wartung und Upgrades für anspruchsvolle GPU-beschleunigte Anwendungen wie Cloud-Gaming, die typischerweise einen dauerhaft hohen Stromverbrauch und häufige Wartung erfordern.

Erfahren Sie mehr über das neue System in diesem Video .

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

