La rivoluzionaria piattaforma multi-nodo, multi-GPU di Supermicro offre efficienza energetica e flessibilità senza pari per un nuovo standard di prestazioni nelle applicazioni di video streaming, cloud gaming e social networking

"Il nostro nuovo server multi-GPU 2U a 2 nodi è la piattaforma perfetta per lo streaming video, il cloud gaming di fascia alta e innumerevoli applicazioni di social networking" ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Con il nostro modello avanzato di server Building Block Solutions ® e l'architettura a risparmio di risorse, le implementazioni dei clienti diverranno i sistemi più efficienti dal punto di vista energetico. La flessibilità del sistema leader di mercato di Supermicro e il risparmio sui costi garantiranno prestazioni ininterrotte. Abbiamo già riscosso un enorme interesse sul mercato per questa piattaforma unica dai clienti di tutto il mondo".

Alimentato da AMD EPYC serie 7002 e processori di nuova generazione con 64 nuclei e 128 corsie PCIe 4.0 per nodo, il flusso d'aria ottimizzato e termo-efficiente consente prestazioni superiori durature di questo denso sistema multi-GPU. È ideale per i giochi cloud multi-istanza di fascia alta e per molte altre applicazioni di data center ad alta intensità di calcolo. Dotato del modulo I/O avanzato (AIOM) di Supermicro per capacità di rete rapide e flessibili, il sistema può anche elaborare enormi quantità di dati per le applicazioni AI/ML più complesse, la formazione deep learning e l'inferencing.

L'esclusivo design a nodo multi-GPU consente un'eccellente manutenibilità, a differenza dei prodotti esistenti sul mercato. I cassetti a due nodi nel sistema 2U possono essere estratti per una facile manutenzione grazie alle risorse di alimentazione e raffreddamento condivise. Questo design unico e l'accessibilità alle GPU riducono i costi di manutenzione e di aggiornamento per le applicazioni a GPU accelerata più complesse come il cloud gaming, che solitamente richiedono potenza elevata e una manutenzione frequente.

Ulteriori informazioni sul nuovo sistema sono riportate in questo video.

