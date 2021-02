Plataforma Supermicro com vários nós e várias GPUs oferece eficiência energética e flexibilidade incomparáveis para um novo padrão de desempenho de aplicativos de streaming de vídeo, jogos em nuvem e redes sociais

"Nosso novo servidor com várias GPUs com dois nós de 2U é a plataforma perfeita para transmissão de vídeo, jogos em nuvem de ponta e inúmeros aplicativos de rede social", declarou Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Com nosso design avançado de Building Block Solutions ® e arquitetura de economia de recursos, as implementações dos clientes serão os sistemas mais eficientes em termos de energia disponíveis. A flexibilidade do sistema líder de mercado e a economia de custos da Supermicro proporcionarão desempenho ininterrupto. Já experimentamos um enorme interesse de mercado por esta plataforma única dos clientes globais."

Impulsionado pelos processadores AMD EPYC série 7002 e de próxima geração com 64 núcleos e 128 pistas PCIe 4.0 por nó, o fluxo de ar termicamente eficiente e simplificado permite o desempenho superior sustentado deste denso sistema de múltiplas GPUs. É ideal para jogos em nuvem de alto nível e de várias instâncias e muitas outras aplicações de data center de computação intensiva. Equipado com o módulo I/O avançado (AIOM) da Supermicro para recursos de rede rápidos e flexíveis, o sistema também pode processar um grande fluxo de dados para aplicações de IA/ML exigentes, treinamento de aprendizagem profunda e inferência.

O design exclusivo de nós de múltiplos GPUs permite uma excelente capacidade de manutenção, ao contrário dos produtos existentes no mercado. As gavetas de dois nós no sistema 2U podem ser retiradas para fácil manutenção graças aos recursos compartilhados de energia e resfriamento. Este design exclusivo e a acessibilidade às GPUs reduzem o custo de manutenção e atualizações para aplicações que requerem GPU acelerada, como jogos em nuvem, que geralmente exigem o uso sustentado de maior consumo de energia e manutenção frequente.

