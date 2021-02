La plataforma de múltiples nodos y GPU de Supermicro proporciona eficacia energética y flexibilidad

Gracias al uso de la tecnología de la serie AMD EPYC 7002 y a los procesadores de próxima generación con 64 núcleos y 128 carriles PCIe 4.0 por nodo, el flujo de aire optimizado y eficaz desde el punto de vista térmico sirve para alcanzar un rendimiento superior sostenido en este denso sistema de múltiples GPU. Es ideal para su uso en aplicaciones de juegos en la nube de alta gama de múltiples instancias y otras aplicaciones diversas destinadas a los centros de datos de procesamiento intensivo. Equipado con el módulo de E/S avanzado (AIOM) de Supermicro para disponer de capacidades de red rápidas y flexibles, el sistema procesa además un enorme flujo de datos para aplicaciones exigentes de AI/ML, aprendizaje profundo e inferencias.

El diseño exclusivo de nodo de múltiples GPU sirve para conseguir una capacidad de servicio excepcional, en comparación con los productos existentes en el mercado. Los cajones de dos nodos dentro del sistema de 2U se pueden extraer con el fin de ayudar dentro del servicio gracias a los recursos compartidos de alimentación y de refrigeración. Este diseño único y la capacidad de acceso a las GPU mejoran el coste de mantenimiento y actualizaciones para las aplicaciones exigentes aceleradas por GPU, como son por ejemplo los juegos en la nube, ya que suelen necesitar de un uso sostenido de energía elevada y de un mantenimiento continuado.

Aprenda más del nuevo sistema por medio de este video .

