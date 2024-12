Een kijkje in de briljante strategie achter de toonaangevende opvouwbare smartphone-innovatie van Huawei

De laatste baanbrekende inspanningen in de sector van opvouwbare smartphones zijn het meest opmerkelijk geweest, waardoor het merk in de top 3 van de wereldwijde opvouwbare markt is beland. Volgens een rapport van Counterpoint Research steeg de wereldwijde verkoop van opvouwbare smartphones van Huawei in het eerste kwartaal van 2024 met 257% j-o-j en bereikte het marktaandeel 35%, waarmee het Samsung onttroonde als koploper in de productie van opvouwbare telefoons.

Een 5-jarige innovatiereis aangedreven door vooruitziendheid

Het heeft misschien geholpen dat Huawei de eerste was die voorspelde dat opvouwbare schermen een onvermijdelijke mainstream trend zouden worden in de ontwikkeling van smartphones in de toekomst. En negen jaar geleden had Li Xiaolong (Bruce Lee), CTO van Huawei BG, het ook al over een drievoudig smartphone concept, waar jaren aan gewerkt is.

Al in 2019 nam Huawei het voortouw met de eerste release van de HUAWEI Mate X op het Mobile World Congress van 2019 in Barcelona. Hiermee introduceerde het bedrijf een geheel nieuwe vormfactor in smartphone-ontwerp. 5 jaar later wordt Huawei geprezen als een marktontwrichter met de recente lancering van de HUAWEI Mate XT in China.

Visies omzetten in realiteit

De verbazingwekkend snelle vooruitgang van Huawei in de vijf jaar tussen de eerste en de laatste opvouwbare smartphone, is te danken aan zijn hard werkende bedrijfsgeest gecombineerd met zijn innovatieve gen, waarbij het een scherpe focus op innovaties legt en elke visie zorgvuldig in een reële mogelijkheid omzet.

Elk jaar investeert Huawei meer dan 10% van de inkomsten aan R&D. De totale investering in R&D in de afgelopen tien jaar bedraagt nu meer dan CNY 1,11 biljoen. Jaarlijks wordt er dus meer dan CNY 100 miljard aan producten en technologie besteed. Volgens de Boston Consulting Group (BCG) is Huawei het achtste meest innovatieve bedrijf ter wereld en staat het op de vijfde plaats in het EU-scorebord voor industriële R&D-investeringen voor 2023.

Deze aanpak heeft duidelijk gewerkt bij elke generatie Huawei opvouwbare modellen, die elk hun succes hebben gehad: De naadloze externe vouw van Mate X, de naadloze interne vouw van Mate X2, de opmerkelijk dunne, lichte en krachtige Mate X3/5 en de nieuwe generatie Mate XT drievoudige vouwtechnologie: elk product had zijn baanbrekende technische hoogtepunt.

Oplossingsgerichte strategie: Een gebruikersgerichte aanpak

Huawei haalt de meeste motivatie uit de feedback van gebruikers en consumentenondersteuning, aldus de woordvoerders van het bedrijf.

Enkele van de grootste pijnpunten voor de consument die het merk ontdekte, waren drie belangrijke problemen die voortkwamen uit de duurzaamheid van het opvouwbare scherm, de algehele bouw en het gewicht van het apparaat, en schermvouwen die na verloop van tijd zouden ontstaan door veelvuldig dichtklappen.

Het aanpakken van veelvoorkomende problemen met de gebruikerservaring is een topprioriteit geworden. Een dergelijke gebruikersgerichte ethos maakte de weg vrij voor creatieve oplossingen voor zijn vouwbare producten, waaronder de ontwikkeling van het waterdruppelscharnier, het geavanceerde precisiescharniersysteem en de integratie van Kunlun Glass.

Tegelijkertijd is het merk er ook in geslaagd om zijn producten slank en licht te houden; de nieuwste Mate XT release is vaak geprezen om zijn dunne ontwerp, en staat bekend om zijn gelijke dikte met de bi-fold smartphone van Samsung.

Baanbrekend voor een tijdperkbepalende trend

In China heeft Huawei deze week de gloednieuwe opvouwbare Mate X6 onthuld. Het enthousiasme van Chinese consumenten voor deze telefoon bereikte ook zijn hoogtepunt na de Mate Brand Ceremony. Op 26 november waren er al meer dan 1 miljoen reserveringen op de officiële online winkel van HUAWEI. Op sociale mediaplatforms hebben veel consumenten ook laten zien dat ze er hoge verwachtingen van hebben, waardoor iedereen opnieuw wordt herinnerd aan Huawei's status als "pionier op het gebied van opvouwbare technologie".

Nu het merk zich opmaakt om de HUAWEI Mate X6 buiten de eigen landsgrenzen uit te brengen, proberen veel andere merken al te volgen met hun eigen versies van tri-foldables.

Dit is niet alleen een bewijs van Huawei's baanbrekende visie, want een dergelijke ontwikkeling is ook een essentieel onderdeel van een gezonde tech-industrie die grotendeels ontbreekt. De nieuwe opvouwbare technologie van Huawei heeft al een positieve invloed gehad op het grotendeels stagnerende smartphonelandschap, waar meer merken wel wat inspiratie kunnen gebruiken op het gebied van creativiteit en een gebruikersgerichte R&D-strategie.

