Huawei's op MoM gebaseerd Multi-Agent Collaboration System maakt de overgang van kernnetwerken naar L4 High Stability mogelijk

SHENZHEN, China, 23 december 2025 /PRNewswire/ -- In een steeds digitaler tijdperk zijn het moderne leven en de economische activiteiten sterk afhankelijk van netwerken. Netwerkstabiliteit heeft een directe invloed op het 'digitale welzijn' en het 'gevoel van maatschappelijke participatie' van de bevolking. Als het brein van het netwerk moet het kernnetwerk stabiel blijven, aangezien elke onderbreking van de dienst tientallen miljoenen gebruikers kan beïnvloeden en een onmeetbare maatschappelijke impact kan veroorzaken. Huawei's ICNMaster MDAF-oplossing bouwt een intelligent uiterst stabiel systeem op basis van MoM (Mixture of Models), multi-agentsamenwerking en netwerk-digitale tweelingtechnologieën. Ze maakt proactieve risicopreventie, snel herstel van fouten en herstel van diensten binnen enkele minuten mogelijk, waardoor wereldwijde operators hun reis naar L4-stabiliteit kunnen versnellen en een ervaring van dienstcontinuïteit kunnen garanderen.

Naarmate 5G- en cloudtechnologieën evolueren, worden diensten steeds meer gediversifieerd. Samen met hun opkomst komen ook software-hardware-ontkoppeling, co-existentie van meerdere generaties, complexe API's tussen generaties, signaleringspieken, transportnetwerkfouten en storingen in datacenters, die allemaal een grotere druk uitoefenen op exploitanten om de betrouwbaarheid van het kernnetwerk op carrierniveau te handhaven. Volgens de statistieken van GlobalData heeft 42% van de exploitanten in de afgelopen drie jaar onderbrekingen van de kernnetwerkdiensten meegemaakt, waarbij de frequentie jaarlijks toeneemt, waardoor de sector algemeen bezorgd is. Om wereldwijde exploitanten te begeleiden bij het geleidelijk verbeteren van de betrouwbaarheid van het kernnetwerk, heeft TM Forum een beoordelingsnorm voor hoge stabiliteit van het kernnetwerk uitgebracht. Tientallen exploitanten hebben al deelgenomen aan evaluaties. Verbetering van de betrouwbaarheid van het kernnetwerk is een consensus in de sector geworden.

Om aan de eisen van wereldwijde operators voor hoge stabiliteit van het kernnetwerk te voldoen, lanceerde Huawei het ICNMaster MDAF-intelligente systeem voor hoge stabiliteit. Voortbouwend op eerdere innovaties zoals de "Fault Management Agent" en "Complaint Handling Agent", introduceert het baanbrekende technologieën: de MoM-architectuur, multi-agentsamenwerking en agent-netwerk digitale tweelingsynergie. Dit maakt het mogelijk om problemen automatisch af te sluiten, de kans op incidenten te verminderen, het herstel van de dienst binnen enkele minuten te bewerkstelligen en een hoge stabiliteit van het kernnetwerk L4 mogelijk te maken.

Van 'single-model architecture' naar 'multi-model architecture': In vergelijking met traditionele architecturen met één model bereikt de MoM-architectuur scenariodoorbraken. Hij integreert volledig de voordelen van het snelle inferentiemodel met het diepe redeneringsmodel zoals DeepSeek. Een intelligent modelverkeersroutingframework wijst taken dynamisch toe: routinematige, hoogfrequente gebeurtenissen worden onmiddellijk afgehandeld door snelle, nauwkeurige modellen, terwijl complexe anomalieën die een diepe redenering vereisen, worden toegewezen aan redeneringsmodellen. Dit zorgt voor bliksemsnelle reacties op veelvoorkomende problemen en diepgaande redenering voor complexe fouten, waardoor optimale efficiëntie en precisie worden bereikt.

Van 'single-agent automation' naar 'multi-agent collaborative self-closure': Traditionele individuele agenten automatiseren alleen geïsoleerde individuele scenario's. Multi-agent-samenwerkingstechnologie kan meerdere agenten ordelijk verenigen, agentorkestratie, conflictoplossing en meer uitvoeren. Herstelmaatregelen worden gevalideerd via het digitale tweelingssysteem van het netwerk, zodat corrigerende maatregelen nauwkeurig en effectief zijn voordat ze worden toegepast op het live netwerk, waardoor uiteindelijk een zelfdichtende lus van "perceptie-analyse-beslissing-uitvoering" wordt bereikt.

Huawei's ICNMaster MDAF MoM-gebaseerde multi-agent-samenwerkingsoplossing met hoge stabiliteit gaat verder dan een verbetering; het is een cruciale stap in de richting van volledig autonome netwerken. Ze stelt exploitanten in staat om niet alleen connectiviteit te bieden, maar ook een toekomstgerichte, veerkrachtige en intelligente digitale basis. Ze lost met succes het langdurige conflict tussen netwerkstabiliteit en operationele efficiëntie op en markeert een fundamentele strategische verschuiving in het operationele model van de telecomindustrie van netwerkkentrisch naar gebruikerscentrisch. Het door dit systeem gevalideerde samenwerkingsparadigma 'Agent + Digital Twin' vormt een solide technische en praktische basis voor het verwezenlijken van volledig autonome aandrijfnetwerken in de toekomst.