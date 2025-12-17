Huawei Digital Power's C&I GFM ESS slaagt voor extreme ontstekingstest

SHENZHEN, China, 17 december 2025 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power's Commercial and Industrial Hybrid Cooling Grid Forming Energy Storage System (C&I GFM ESS) heeft met succes een strenge extreme ontstekingstest doorstaan met TÜV Rheinland als getuige. De test werd uitgevoerd in een belangrijk nationaal brandveiligheidslaboratorium en is de eerste brandbeoordeling van een ESS conform de nieuwste UL 9540A:2025-norm.

Extreme uitdaging: Uiterst strenge testomgeving

Huawei Digital Power's C&I GFM ESS Passes Extreme Ignition Test

De test is ontworpen om de meest veeleisende verificatieomgeving van de branche te creëren, waarbij de veiligheidsprestaties van systemen voor energieopslag in extreme ontstekingsscenario's worden geëvalueerd. Er werd een overlaadmethode op pack-niveau gebruikt om gelijktijdige thermische ontsnapping in zestig batterijcellen te veroorzaken. Vergeleken met tests waarbij slechts één of enkele cellen betrokken zijn, neemt de moeilijkheid van deze beoordeling exponentieel toe.

Er werd voor verdere strengheid gezorgd door de volgende voorwaarden:

Om de zuurstofbeschikbaarheid te maximaliseren, werd gebruikgemaakt van de in UL 9540A:2025 gespecificeerde testmethode voor ontsteking bij open deur. Alle packs werden volledig opgeladen tot 100% SOC. Alle proactieve en passieve brandbestrijdingssystemen werden tijdens de test uitgeschakeld, waardoor de systemen voor energieopslag uitsluitend op hun intrinsieke ontwerp moesten vertrouwen om verbranding bij vol energievermogen te weerstaan.

Bewezen sterkte: Beschermingssysteem op vijf niveaus

Onder deze extreme omstandigheden vertoonde Huawei's C&I GFM ESS uitstekende veiligheidsprestaties, ondersteund door zijn innovatieve beschermingsontwerp op vijf niveaus.

Thermische isolatie tussen de cellen: Het vertraagt effectief de thermische verspreiding tussen cellen en biedt de eerste verdediging voor systeemveiligheid. Volledig metalen packbehuizing: De behuizing kan temperaturen boven 1500°C weerstaan en zelfs in een intense brand de structurele integriteit behouden om schade tot een minimum te beperken. Zuurstofblokkering onder positieve druk en directionele rookuitlaat: Dit innovatieve ontwerp leidt brandstoffen om en vermindert de impact van brand aanzienlijk. Brandwerend labyrintontwerp: Alle ESS-dichtingsoppervlakken zijn voorzien van een labyrintstructuur om de verspreiding van vlammen effectief te voorkomen. Verbeterde brandwerendheid van de container: De container is gepantserd om een goede brandbescherming te bieden.

Gegevensbewijs: Belangrijke indicatoren die uitstekende prestaties aantonen

Testgegevens bevestigen de veiligheid en betrouwbaarheid van Huawei's C&I GFM ESS. Toen de brandtemperatuur 961 °C bereikte, was de hoogste celtemperatuur van een aangrenzende ESS slechts 45,3 °C, ruim onder de grenswaarde voor het openen van de explosieveilige klep van de cel. Het systeem voldeed volledig aan de eisen van UL 9540A:2025 en er was geen brandverspreiding tussen de eenheden.

De maximale warmteafgifte bedroeg 3 MW. De totale verbranding duurde minder dan drie uur voordat het vuur vanzelf uitging. Onder verbrandingsomstandigheden met open deur beheerde het systeem snel de warmteafgifte, waarmee het zijn superieure vermogen van thermische beheersing aantoonde.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846494/Huawei_Digital_Power_s_C_I_GFM_ESS_Passes_Extreme_Ignition_Test.jpg