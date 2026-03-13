HIZENERGY presenta soluciones innovadoras de almacenamiento de energía C&I en Solar Solutions Amsterdam 2026

ÁMSTERDAM, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Tras la exitosa conclusión de Solar Solutions Amsterdam 2026, HIZENERGY, un proveedor líder de soluciones de almacenamiento de energía comercial e industrial (C&I), hizo una aparición destacada en la exposición, presentando su serie PCS de desarrollo propio y sistemas de almacenamiento de energía C&I personalizados a clientes, distribuidores y socios industriales europeos.

Exhibition on-site photos

Como especialista en almacenamiento de energía comercial e industrial, HIZENERGY presentó su serie PCS, desarrollada independientemente y diseñada específicamente para entornos comerciales e industriales. Con un diseño modular, una estructura compacta y un alto grado de protección IP65, la serie PCS permite una configuración flexible, mayor seguridad y un funcionamiento estable, mejorando eficazmente la eficiencia energética y los beneficios económicos para los usuarios finales.

La empresa también presentó sus productos estrella C&I ESS: EnerBox ES125kW-261kWh-LE y ES125kW-313kWh-LE, con ventajas competitivas clave que incluyen:

Expansión de alta eficiencia: Hasta un 98,5 % de eficiencia de conversión con expansión paralela flexible, que equilibra a la perfección el alto rendimiento y la escalabilidad del sistema.

Implementación ultrasencilla: Instalación in situ completada en tan solo 2 horas con un espacio de tan solo 1,7 m², lo que permite una entrega rápida del proyecto y ciclos de retorno cortos.

Diseño de máxima seguridad: Resistencia al fuego de 1,5 horas y sistema de extinción de incendios a nivel de paquete, con múltiples protecciones de seguridad.

Adaptación a cualquier escenario: Rango de temperatura de funcionamiento de -30 °C a 50 °C y protección IP55, apto para diversas y duras condiciones ambientales en toda Europa.

Para fortalecer aún más su capacidad de servicio local en Europa, HIZENERGY ha establecido múltiples puntos de servicio posventa en toda la región, abarcando Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Rumanía, Polonia y otros mercados clave. Estas instalaciones permiten una respuesta rápida 24/7 y un soporte profesional in situ para los clientes. Además, un almacén local dedicado en los Países Bajos almacena toda la cartera de productos de HIZENERGY, lo que garantiza una entrega rápida y respalda el compromiso de instalación in situ de la empresa en 2 horas.

HIZENERGY se especializa en proporcionar soluciones integrales de sistemas de almacenamiento de energía para aplicaciones comerciales e industriales, con sistemas de conversión de energía (PCS) de alto rendimiento como su tecnología principal. Comprometida con abordar los principales problemas y las cambiantes demandas del sector de almacenamiento de energía comercial e industrial, la empresa mantiene su misión de "energía flexible para todos" para impulsar un acceso a la energía confiable, eficiente y asequible.

Con su participación en Solar Solutions Amsterdam 2026, HIZENERGY profundizó su presencia en el mercado europeo y fortaleció la cooperación estratégica con socios de canal e integradores de sistemas locales. De cara al futuro, la compañía seguirá lanzando productos y soluciones de almacenamiento de energía C&I fiables, de alta eficiencia y centrados en el usuario, impulsando la transformación hacia una economía baja en carbono y el desarrollo sostenible de los clientes comerciales e industriales europeos.

