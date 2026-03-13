HIZENERGY présente ses solutions innovantes de stockage d'énergie C&I au salon Solar Solutions Amsterdam 2026

AMSTERDAM, 13 mars 2026 /PRNewswire/ -- Après la conclusion réussie de Solar Solutions Amsterdam 2026, HIZENERGY, un fournisseur de premier plan de solutions de stockage d'énergie commerciales et industrielles (C&I), a fait une apparition remarquée à l'exposition, présentant sa série PCS auto-développée et ses systèmes de stockage d'énergie C&I personnalisés aux clients européens, aux distributeurs et aux partenaires industriels.

Exhibition on-site photos

En tant que spécialiste du stockage d'énergie C&I, HIZENERGY a présenté sa série PCS développée indépendamment et conçue spécifiquement pour les scénarios commerciaux et industriels. Dotée d'une conception modulaire, d'une structure compacte et d'un indice de protection IP65, la série PCS permet une configuration flexible, une sécurité accrue et un fonctionnement stable, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et les avantages économiques pour les utilisateurs finaux.

L'entreprise a également présenté ses produits phares C&I ESS : EnerBox ES125kW-261kWh-LE et ES125kW-313kWh-LE, dont les principaux avantages concurrentiels sont les suivants :

Expansion à haut rendement : Jusqu'à 98,5 % d'efficacité de conversion avec une extension parallèle flexible, équilibrant parfaitement les hautes performances et l'évolutivité du système.

Déploiement ultra-simple : Installation sur site réalisée en seulement 2 heures avec un encombrement de seulement 1,7㎡, favorisant une livraison rapide du projet et des cycles de retour courts.

Conception de sécurité ultime : Résistance au feu de 1,5 heure et système d'extinction d'incendie au niveau du paquet, soutenu par de multiples protections de sécurité

Adaptation d'un scénario complet : Plage de température de fonctionnement de -30℃ à 50℃ et protection IP55, adaptée à des conditions environnementales diverses et difficiles dans toute l'Europe.

Afin de renforcer ses capacités de service local en Europe, HIZENERGY a mis en place plusieurs points de service après-vente dans la région, couvrant l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, la Roumanie, la Pologne et d'autres marchés clés. Ces installations permettent une réponse rapide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et une assistance professionnelle sur place pour les clients. Par ailleurs, un entrepôt local dédié aux Pays-Bas stocke l'ensemble de la gamme de produits HIZENERGY, garantissant une livraison rapide et soutenant l'engagement d'installation sur site en 2 heures de l'entreprise.

HIZENERGY est spécialisée dans la fourniture de solutions de stockage d'énergie de bout en bout pour les applications commerciales et industrielles, avec des systèmes de conversion d'énergie (PCS) à haute performance comme technologie de base. L'entreprise s'est engagée à répondre aux principales difficultés et à l'évolution de la demande dans le secteur du stockage de l'énergie C&I. Elle soutient la mission « Flexible Energy for All » (énergie flexible pour tous) afin de favoriser un accès à l'énergie fiable, efficace et abordable.

En participant à Solar Solutions Amsterdam 2026, HIZENERGY a approfondi sa présence sur le marché européen et renforcé sa coopération stratégique avec les partenaires locaux et les intégrateurs de systèmes. À l'avenir, l'entreprise continuera à lancer des produits et des solutions de stockage d'énergie fiables, à haut rendement et centrés sur l'utilisateur, afin de favoriser la transformation à faible émission de carbone et le développement durable des clients commerciaux et industriels européens.

Pour plus d'informations sur HIZENERGY, veuillez consulter notre site web officiel : https://www.hzess.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2932543/0efac3723cc1bc667133b70e5caa4359.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2874635/HIZENERGY_Logo.jpg