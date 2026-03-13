HIZENERGY präsentiert innovative Energiespeicherlösungen für C&I auf der Solar Solutions Amsterdam 2026

AMSTERDAM, 13. März 2026 /PRNewswire/ -- Nach dem erfolgreichen Abschluss der Solar Solutions Amsterdam 2026 hatte HIZENERGY, ein führender Anbieter von gewerblichen und industriellen (C&I) Energiespeicherlösungen, einen prominenten Auftritt auf der Messe und präsentierte seine selbst entwickelte PCS-Serie und maßgeschneiderte C&I-Energiespeichersysteme den europäischen Kunden, Händlern und Industriepartnern.

Exhibition on-site photos

Als Spezialist für Energiespeicher für Industrie und Gewerbe stellte HIZENERGY seine eigenständig entwickelte PCS-Serie vor, die speziell für gewerbliche und industrielle Anwendungen konzipiert ist. Mit ihrem modularen Design, der kompakten Struktur und der hohen Schutzart IP65 ermöglicht die PCS-Serie eine flexible Konfiguration, verbesserte Sicherheit und einen stabilen Betrieb, was die Energieeffizienz und die wirtschaftlichen Vorteile für den Endnutzer effektiv verbessert.

Das Unternehmen stellte auch seine Vorzeigeprodukte für C&I ESS vor: die EnerBox ES125kW-261kWh-LE und ES125kW-313kWh-LE, mit den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen:

Hocheffiziente Expansion: Bis zu 98,5 % Umwandlungswirkungsgrad mit flexibler Parallelerweiterung, perfekter Ausgleich zwischen hoher Leistung und Skalierbarkeit des Systems

Ultra-einfache Bereitstellung: Vor-Ort-Installation in nur 2 Stunden mit nur 1,7㎡ Stellfläche, was eine schnelle Projektabwicklung und kurze Rückgabezyklen ermöglicht

Ultimatives Sicherheitsdesign: 1,5-stündige Feuerbeständigkeit und Feuerlöschsystem auf Packungsebene, unterstützt durch mehrere Sicherheitsvorkehrungen

Anpassung des gesamten Szenarios: Betriebstemperaturbereich von -30℃ bis 50℃ und Schutzart IP55, geeignet für unterschiedliche und raue Umgebungsbedingungen in Europa

Um seine lokalen Servicekapazitäten in Europa weiter zu stärken, hat HIZENERGY mehrere Kundendienststellen in der gesamten Region eingerichtet, die Deutschland, Belgien, die Niederlande, Schweden, Rumänien, Polen und andere Schlüsselmärkte abdecken. Diese Einrichtungen ermöglichen eine schnelle Reaktion rund um die Uhr und eine professionelle Unterstützung der Kunden vor Ort. Ein spezielles lokales Lager in den Niederlanden bevorratet das gesamte Produktportfolio von HIZENERGY, um eine schnelle Lieferung zu gewährleisten und die 2-Stunden-Installationsverpflichtung des Unternehmens vor Ort zu unterstützen.

HIZENERGY hat sich auf die Bereitstellung von End-to-End-Energiespeichersystemlösungen für gewerbliche und industrielle Anwendungen spezialisiert, wobei leistungsstarke Power Conversion Systems (PCS) die Kerntechnologie darstellen. Das Unternehmen ist bestrebt, die wichtigsten Probleme und die sich entwickelnden Anforderungen im Bereich der Energiespeicherung für C&I zu lösen und verfolgt die Mission „Flexible Energie für alle", um einen zuverlässigen, effizienten und erschwinglichen Energiezugang zu ermöglichen.

Mit der Teilnahme an der Solar Solutions Amsterdam 2026 hat HIZENERGY seine Marktaufteilung in Europa weiter vertieft und die strategische Zusammenarbeit mit lokalen Vertriebspartnern und Systemintegratoren verstärkt. Das Unternehmen wird auch in Zukunft zuverlässige, hocheffiziente und nutzerorientierte Produkte und Lösungen zur Energiespeicherung für gewerbliche und industrielle Anwendungen auf den Markt bringen und damit den kohlenstoffarmen Wandel und die nachhaltige Entwicklung der europäischen Gewerbe- und Industriekunden unterstützen.

Für weitere Informationen über HIZENERGY besuchen Sie bitte unsere offizielle Website: https://www.hzess.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932543/0efac3723cc1bc667133b70e5caa4359.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2874635/HIZENERGY_Logo.jpg