Hoymiles introduceert de HiBattery 4020 Series van plug-in thuisbatterijen en tilt veiligheid en intelligentie in zonne-energie naar een hoger niveau

HANGZHOU, China, 3 juni 2026 /PRNewswire/ -- Hoymiles heeft de officiële lancering aangekondigd van zijn nieuwe HiBattery 4020 Series, de derde generatie van zijn plug-in thuisbatterijsysteem. De serie omvat Hoymiles' eerste hybride model, de HiBattery 4020 X, die rechtstreeks wordt aangesloten op PV-modules, en het AC-gekoppelde model HiBattery 4020 AC, dat kan worden gekoppeld aan een bestaand zonne-energiesysteem om opslagfunctionaliteit toe te voegen. Met een hogere batterijcapaciteit en geavanceerde beschermingsmechanismen, gecombineerd met een zelfontwikkeld AI-algoritme, zijn beide modellen ontworpen om residentiële energieopslag veiliger en slimmer te maken en huiseigenaars te helpen meer te besparen op energiekosten.

Hoymiles Officially Launched HiBattery 4020 Series of Plug-In Home Energy Storage Speed Speed Hoymiles HiBattery 4020 Series of Plug-In Home Energy Storage

Hoge prestaties en energieonafhankelijkheid voor dagelijks gebruik en noodsituaties

Vergeleken met eerdere plug-in batterijen biedt de HiBattery 4020 Series een grotere batterijcapaciteit en betere schaalbaarheid om de energieopslag in huis te versterken:

Beide modellen beschikken over een batterijcapaciteit van 4 kWh, uitbreidbaar tot 16 kWh met extra modulaire batterijmodules.

Ze zijn uitgerust met een ingebouwde omvormer van 2.500 W voor efficiënte energieconversie, met een maximale DC/AC-efficiëntie van 96,5% voor een optimaal energiegebruik.

De HiBattery 4020 X beschikt over 4 MPPT-ingangen en ondersteunt tot 4 kW PV-ingangsvermogen voor een geoptimaliseerde opbrengst van zonne-energie.

Naast het verminderen van de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet door het eigen verbruik van zonne-energie te maximaliseren, zorgt het HiBattery 4020-systeem ook voor een continue stroomvoorziening van essentiële apparaten zoals koelkasten, verlichting en medische apparatuur tijdens stroomuitval. Het systeem kan bovendien stroom leveren in off-gridomgevingen, zoals afgelegen woningen en zelfvoorzienende leefomgevingen zonder aansluiting op het elektriciteitsnet.

AI-EMS voor slimmer energiegebruik en lagere elektriciteitsfacturen

Een van de kerntechnologieën van de HiBattery 4020 Series is het AI Energy Management System (AI-EMS) van Hoymiles, gebaseerd op een zelfontwikkeld AI-model dat is getraind met meer dan 30 miljoen parameters.

In tegenstelling tot traditionele systemen die werken met vaste dagschema's, herberekent de HiBattery 4020 elke drie uur dynamisch de energiestrategie op basis van elektriciteitsprijzen, weersvoorspellingen en huishoudelijke verbruikspatronen.

Belangrijke functies zijn onder meer:

AI-TOU-optimalisatie Een voortschrijdende cyclus van drie uur die laad- en ontlaadstrategieën voortdurend aanpast om de laagste elektriciteitskosten te realiseren.

Een voortschrijdende cyclus van drie uur die laad- en ontlaadstrategieën voortdurend aanpast om de laagste elektriciteitskosten te realiseren. Energy Ledger: Een eenvoudig visueel dashboard dat energieverbruik, besparingen en systeemprestaties in realtime opvolgt.

Veiligheid en betrouwbaarheid voor het echte leven

Veiligheid vormt de basis van de HiBattery 4020 Series. Het systeem is gebouwd met LiFePO4-batterijcellen van autokwaliteit en integreert 48-laagse BMS-bescherming, intelligente celbalancering en meerdere beveiligingen op hardwareniveau:

Ingebouwd aerosolbrandblussysteem

Drukontlasting en bescherming tegen oververhitting van de PV-ingang

Intelligente zelfverwarming die reageert op laadomstandigheden en overtollige zonne-energie voor een stabiele werking tussen -20 °C en 55 °C

IP66-gecertificeerde stof- en waterbestendigheid

DC/DC-balancering op packniveau, waardoor nieuwe en bestaande batterijmodules naadloos kunnen worden gecombineerd en schaalbaarheid eenvoudig wordt gemaakt

Deze functies zorgen voor een hoge duurzaamheid in zowel binnen- als buitenomgevingen en bieden bescherming tegen alledaagse incidenten.

"Thuisbatterijopslag moet fundamenteel veilig zijn voordat zij echt toegankelijk kan worden," aldus Hoymiles-CEO Dr. Yang Bo. "HiBattery is ontworpen om gemoedsrust te bieden in elke situatie — van dagelijks gebruik tot onverwachte noodsituaties."

De HiBattery 4020 Series zal vanaf juni 2026 beschikbaar zijn in Europa.

Meer informatie op

https://www.hoymiles.com/nl/hibattery-4020-x.html

https://www.hoymiles.com/nl/hibattery-4020-ac.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=EC2EQVqFo0k

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991745/Hoymiles_HiBattery_4020_X_and_4020_AC.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2970138/logo_____________1_Logo.jpg