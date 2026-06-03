Hoymiles lance la série HiBattery 4020 de systèmes de stockage d'énergie domestiques connectables pour faire passer la sécurité et l'intelligence des installations solaires à un niveau supérieur

HANGZHOU, Chine, 3er juin 2026 /PRNewswire/ -- Hoymiles a annoncé le lancement officiel de sa nouvelle série HiBattery 4020, la troisième génération de son système de batterie domestique rechargeable. Cette gamme comprend le premier modèle hybride de Hoymiles, le HiBattery 4020 X, qui se connecte directement aux modules photovoltaïques, ainsi que le modèle à couplage CA, le HiBattery 4020 AC, qui s'associe à une installation solaire domestique existante pour y ajouter une fonction de stockage. Dotés d'une capacité de batterie plus élevée, de mécanismes de protection avancés et d'un algorithme d'intelligence artificielle conçu en interne, les deux modèles sont conçus pour rendre le stockage d'énergie résidentiel plus sûr et plus intelligent, et pour aider les propriétaires à économiser davantage sur les coûts énergétiques.

Hoymiles Officially Launched HiBattery 4020 Series of Plug-In Home Energy Storage Speed Speed Hoymiles HiBattery 4020 Series of Plug-In Home Energy Storage

Haute performance et autonomie énergétique au quotidien et en cas d'urgence

Par rapport aux batteries rechargeables précédentes, la série HiBattery 4020 offre une meilleure capacité et une meilleure évolutivité pour optimiser le stockage d'énergie domestique :

Les deux modèles sont équipés d'une batterie d'une capacité de 4 kWh, extensible jusqu'à 16 kWh grâce à des modules de batterie supplémentaires

Ils sont équipés d'un onduleur intégré de 2 500 W assurant une conversion efficace de l'énergie, avec un rendement CC/CA maximal de 96,5 % pour une utilisation optimale de l'énergie

Le HiBattery 4020 X est équipé de 4 entrées MPPT, avec une puissance d'entrée photovoltaïque pouvant atteindre 4 kW pour une exploitation optimale de l'énergie solaire

Outre le fait de réduire la dépendance au réseau en optimisant l'autoconsommation de l'énergie solaire au quotidien, le système HiBattery 4020 garantit également une alimentation électrique continue pour les appareils essentiels tels que les réfrigérateurs, l'éclairage et les équipements médicaux en cas de coupure de courant. Il permet également d'assurer l'alimentation électrique dans des environnements hors réseau, tels que les habitations isolées et les habitats autonomes, sans raccordement au réseau électrique.

AI-EMS : pour une utilisation plus intelligente de l'énergie et des factures d'électricité moins élevées

L'une des technologies phares de la série HiBattery 4020 est le système de gestion de l'énergie par IA (AI-EMS) de Hoymiles, qui repose sur un modèle d'IA développé en interne et entraîné à partir de plus de 30 millions de paramètres.

Contrairement aux systèmes traditionnels qui reposent sur des programmes quotidiens fixes, HiBattery 4020 recalcule de manière dynamique ses stratégies énergétiques toutes les trois heures en fonction des prix de l'électricité, des prévisions météorologiques et des habitudes de consommation du foyer.

Capacités clés :

Optimisation AI-TOU : Un cycle glissant de trois heures qui adapte en permanence les stratégies de charge et de décharge afin de bénéficier des tarifs d'électricité les plus bas

Un cycle glissant de trois heures qui adapte en permanence les stratégies de charge et de décharge afin de bénéficier des tarifs d'électricité les plus bas Tableau de bord énergétique : Un tableau de bord visuel simple qui permet de suivre en temps réel la consommation d'énergie, les économies réalisées et les performances du système

Sécurité et fiabilité pour une vie réelle

La sécurité est au cœur de la conception de la série HiBattery 4020. Conçu à partir de cellules de batterie LiFePO4 de qualité automobile, le système intègre une protection BMS à 48 niveaux, un équilibrage intelligent des cellules et de multiples dispositifs de sécurité au niveau matériel :

Système intégré d'extinction des incendies par aérosol

Système de décompression et protection contre la surchauffe des entrées PV

Système d'auto-chauffage intelligent qui s'adapte aux conditions de charge et à l'excédent d'énergie solaire – pour un fonctionnement stable entre -20 °C et 55 °C

Résistance à la poussière et à l'eau conforme à la norme IP66

Équilibrage CC/CC au niveau du pack, garantissant une compatibilité parfaite entre les modules de batterie nouveaux et anciens, pour une évolutivité sans souci

Ces caractéristiques garantissent une grande résistance à l'usage quotidien, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi qu'aux petits accidents de la vie.

« Le stockage d'énergie à domicile doit être fondamentalement sûr avant de pouvoir être démocratisé », a souligné le Dr Yang Bo, PDG de Hoymiles. « HiBattery est conçu pour vous offrir une tranquillité d'esprit en toutes circonstances, qu'il s'agisse d'une utilisation quotidienne ou d'une urgence imprévue. »

La série HiBattery 4020 sera disponible à l'achat dans toute l'Europe à partir de juin 2026.

Pour en savoir plus :

https://www.hoymiles.com/fr/hibattery-4020-x.html

https://www.hoymiles.com/fr/hibattery-4020-ac.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=EC2EQVqFo0k

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2991745/Hoymiles_HiBattery_4020_X_and_4020_AC.jpg

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