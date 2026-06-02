Hoymiles predstavuje rad plug-in domácich úložísk energie HiBattery 4020 Series - bezpečnosť a inteligencia solárnej energie na vyššej úrovni
News provided byHoymiles
Jun 02, 2026, 23:50 ET
HANGZHOU, Čína, 3. júna 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Hoymiles oficiálne uvádza na trh svoj nový rad HiBattery 4020 Series, tretiu generáciu systému domácich batérií typu plug-in. Rad obsahuje prvý hybridný model značky Hoymiles HiBattery 4020 X, ktorý je priamo pripojený k fotovoltickým modulom, a model HiBattery 4020 AC s prepojením na striedavý prúd, ktorý je spárovaný s existujúcim domácim solárnym systémom a pridáva funkciu skladovania energie. Oba modely sú vybavené vyššou kapacitou batérie a používajú pokročilé ochranné mechanizmy a interne vyvinutý algoritmus AI. Sú navrhnuté tak, aby bolo úložisko energie v domácnostiach bezpečnejšie a inteligentnejšie, a zároveň pomohli majiteľom domov ušetriť na nákladoch za energiu viac.
Vysoký výkon a energetická nezávislosť pre každodenný život aj núdzové situácie
V porovnaní s predchádzajúcimi plug-in batériami ponúka rad HiBattery 4020 Series vyššiu kapacitu batérie a škálovateľnosť s cieľom zvýšiť možnosti skladovania energie v domácnosti:
- Oba modely majú batériu s kapacitou 4 kWh, ktorú je možné rozšíriť pomocou ďalších batériových modulov až na 16 kWh
- Dodávajú sa so zabudovaným meničom s výkonom 2500 W, ktorý zaisťuje efektívnu konverziu energie s maximálnou účinnosťou DC/AC 96,5 % pre vysoké využitie energie
- Model HiBattery 4020 X je vybavený 4 MPPT vstupmi s fotovoltickým vstupom až do 4 kW pre optimalizovaný zber solárnej energie.
Okrem zníženia závislosti od siete maximalizovaním vlastnej spotreby solárnej energie pri každodennom používaní systém HiBattery 4020 tiež zaisťuje nepretržité napájanie základných spotrebičov, ako sú chladničky, osvetlenie a zdravotnícke zariadenia, počas výpadkov siete. Okrem toho dokáže udržiavať energiu v prostrediach bez pripojenia k sieti, ako sú odľahlé domy či sebestačné obytné prostredia bez prístupu k sieti.
AI-EMS pre inteligentnejšie využívanie energie a nižšie účty za elektrinu
Jednou z kľúčových technológií v rade HiBattery 4020 Series je systém spravovania energie s AI (AI-EMS) od spoločnosti Hoymiles, ktorý je postavený na interne vyvinutom modeli AI trénovanom s vyše 30 miliónmi parametrov.
Na rozdiel od tradičných systémov, ktoré sa spoliehajú na pevné denné harmonogramy, HiBattery 4020 dynamicky prepočítava energetické stratégie každé tri hodiny na základe cien elektriny, predpovedí počasia a vzorcov spotreby domácnosti.
Medzi kľúčové funkcie patrí:
- Optimalizácia AI-TOU: 3-hodinový cyklus, ktorý neustále upravuje stratégie nabíjania a vybíjania s cieľom dosiahnuť najnižšie náklady na elektrinu
- Energetické záznamy: jednoduchý vizuálny panel, ktorý sleduje spotrebu energie, úspory a výkon systému v reálnom čase
Bezpečnosť a spoľahlivosť pre skutočný život
Základom radu HiBattery 4020 Series je bezpečnosť. Systém je zostavený z batériových článkov LiFePO4 automobilovej triedy a integruje 48-vrstvovú ochranu BMS, inteligentné vyvažovanie článkov a viacero hardvérových ochranných prvkov:
- Zabudovaný aerosólový hasiaci systém
- Odľahčenie tlaku a ochrana pred prehriatím FV vstupu
- Inteligentné samoohrievanie, ktoré reaguje na podmienky nabíjania a prebytok slnečného žiarenia – stabilná prevádzka od -20 ℃ do 55 ℃
- Odolnosť voči prachu a vode s certifikáciou IP66
- Vyvažovanie DC/DC na úrovni batérie, ktoré umožňuje plynulú kompatibilitu medzi novými a existujúcimi batériovými modulmi a zaisťuje tak jednoduchú škálovateľnosť
Tieto vlastnosti zaručujú skutočnú odolnosť v interiéri aj exteriéri, ako aj pri každodenných nehodách.
„Domáce úložisko energie musí byť v prvom rade bezpečné, až potom môže byť skutočne dostupné," poznamenal generálny riaditeľ spoločnosti Hoymiles Dr. Yang Bo. „HiBattery je navrhnutá tak, aby ste mohli byť pokojní v každej situácii – od každodenného používania až po neočakávané núdzové situácie."
Rad HiBattery 4020 Series bude dostupný na predaj po celej Európe od júna 2026.
Viac informácií nájdete na
https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-x.html
https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-ac.html
Video: https://www.youtube.com/watch?v=EC2EQVqFo0k
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2991745/Hoymiles_HiBattery_4020_X_and_4020_AC.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2970138/logo_____________1_Logo.jpg
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