Hoymiles rozszerza ofertę magazynów energii dla domów. Nowa seria HiBattery 4020 stawia na bezpieczeństwo i inteligentne zarządzanie energią

HANGZHOU (Chiny), 3 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Hoymiles ogłosiła wprowadzenie na rynek nowej serii HiBattery 4020 - trzeciej generacji systemów magazynowania energii dla gospodarstw domowych typu plug-in. Nowa oferta obejmuje dwa modele: hybrydowy HiBattery 4020 X, który można podłączyć bezpośrednio do modułów fotowoltaicznych, oraz HiBattery 4020 AC, przeznaczony do współpracy z dotychczasowymi instalacjami PV w celu rozszerzenia ich o funkcję magazynowania energii. Nowe urządzenia łączą zwiększoną pojemność magazynowania z zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa oraz autorskim systemem zarządzania energią opartym na sztucznej inteligencji. Celem jest zapewnienie użytkownikom większej niezależności energetycznej, wyższego poziomu ochrony oraz niższych kosztów energii elektrycznej.

Hoymiles Officially Launched HiBattery 4020 Series of Plug-In Home Energy Storage Speed Speed

Wysoka wydajność i niezależność energetyczna na co dzień oraz w sytuacjach awaryjnych

W porównaniu z wcześniejszymi rozwiązaniami typu plug-in, seria HiBattery 4020 zapewnia większą pojemność oraz lepszą możliwość rozbudowy, co przekłada się na wyższą efektywność domowego magazynowania energii:

Oba modele wyposażono w akumulator o pojemności 4 kWh, który można rozbudować nawet do 16 kWh dzięki dodatkowym modułom bateryjnym.

Wbudowany falownik o mocy 2500 W zapewnia efektywną konwersję energii, osiągając maksymalną sprawność DC/AC na poziomie 96,5%.

Model HiBattery 4020 X wyposażono w cztery wejścia MPPT oraz możliwość podłączenia instalacji PV o mocy do 4 kW, co pozwala maksymalizować uzysk energii słonecznej.

Poza zmniejszaniem zależności od sieci elektroenergetycznej dzięki zwiększeniu wykorzystania własnej energii słonecznej, system HiBattery 4020 umożliwia także utrzymanie zasilania najważniejszych urządzeń, takich jak lodówki, oświetlenie czy aparatura medyczna w czasie awarii prądu. Rozwiązanie to może również wspierać pracę instalacji poza siecią, w tym w odległych gospodarstwach domowych oraz w lokalizacjach dążących do pełnej niezależności energetycznej.

AI-EMS oznacza inteligentniejsze zarządzanie energią i niższe rachunki za prąd

Jedną z kluczowych technologii zastosowanych w serii HiBattery 4020 jest system AI Energy Management System (AI-EMS), oparty na autorskim modelu sztucznej inteligencji firmy Hoymiles, wytrenowany na ponad 30 milionach parametrów.

W odróżnieniu od klasycznych rozwiązań działających według z góry ustalonych harmonogramów, AI-EMS aktualizuje strategię zarządzania energią co trzy godziny. Pod uwagę brane są aktualne taryfy energii, prognozy pogody oraz indywidualne wzorce zużycia energii w domu.

Najważniejsze funkcje obejmują:

Optymalizacja AI-TOU: trwający trzy godziny cykl optymalizacji, który na bieżąco dostosowuje strategie ładowania i rozładowywania akumulatorów, aby minimalizować koszty.

Rejestr energii: intuicyjny panel umożliwiający monitorowanie zużycia energii, oszczędności oraz wydajności systemu w czasie rzeczywistym.

Bezpieczeństwo i niezawodność w codziennym użytkowaniu

Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem serii HiBattery 4020. System wykorzystuje ogniwa LiFePO4 klasy motoryzacyjnej i został wyposażony w wielowarstwowy system BMS obejmujący 48 poziomów ochrony, inteligentne balansowanie ogniw oraz szereg zabezpieczeń sprzętowych:

Zintegrowany system gaszenia pożaru aerozolem.

Zawór redukcji ciśnienia oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Inteligentny system samonagrzewania reagujący na warunki ładowania i nadwyżki energii słonecznej, umożliwiający stabilną pracę w temperaturach od -20°C do 55°C.

Stopień ochrony IP66 zapewniający odporność na pył i wodę.

Technologia balansowania DC/DC na poziomie pakietów, pozwalająca na bezproblemowe łączenie nowych i dotychczasowych modułów akumulatorowych.

Funkcje te gwarantują wysoką trwałość zarówno w instalacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, a także codzienne wsparcie w przypadku awarii.

„Podstawą upowszechnienia domowych magazynów energii jest ich bezpieczeństwo - powiedział dr Yang Bo, prezes Hoymiles. - Pracując nad systemem HiBattery, skupiliśmy się na zapewnieniu użytkownikom poczucia pewności i ochrony zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w sytuacjach awaryjnych".

Nowa seria HiBattery 4020 ma trafić do sprzedaży na rynkach europejskich z czerwcu 2026 roku.

Więcej informacji można znaleźć na

https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-x.html

https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-ac.html

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=EC2EQVqFo0k

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2991745/Hoymiles_HiBattery_4020_X_and_4020_AC.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2970138/logo_____________1_Logo.jpg