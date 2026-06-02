-Hoymiles presenta la serie HiBattery 4020 de almacenamiento de energía doméstica enchufable para llevar la seguridad y la inteligencia solar al siguiente nivel

HANGZHOU, China, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hoymiles anunció el lanzamiento oficial de su nueva serie HiBattery 4020, la tercera generación de su sistema de baterías domésticas enchufables. La serie incluye el primer modelo híbrido de Hoymiles, HiBattery 4020 X, que se conecta directamente a los módulos fotovoltaicos, y el modelo acoplado a CA, HiBattery 4020 AC, que se combina con el sistema solar doméstico existente para añadir la función de almacenamiento. Equipados con mayor capacidad de batería y con mecanismos de protección avanzados y un algoritmo de IA de desarrollo propio, ambos modelos están diseñados para que el almacenamiento de energía residencial sea más seguro e inteligente, y para ayudar a los propietarios a ahorrar en sus facturas de energía.

Hoymiles Officially Launched HiBattery 4020 Series of Plug-In Home Energy Storage Speed Speed Hoymiles HiBattery 4020 Series of Plug-In Home Energy Storage

Alto rendimiento e independencia energética para el día a día y las emergencias

En comparación con las baterías enchufables anteriores, la serie HiBattery 4020 ofrece mayor capacidad y escalabilidad para potenciar el almacenamiento de energía en el hogar:

Ambos modelos cuentan con una capacidad de batería de 4 kWh, ampliable hasta 16 kWh con módulos de batería adicionales.

Incluyen un inversor integrado de 2500 W para una conversión de energía eficiente, con una eficiencia CC/CA máxima del 96,5 % para un alto aprovechamiento energético.

HiBattery 4020 X incorpora 4 entradas MPPT, con una entrada fotovoltaica de hasta 4 kW para una óptima captación de energía solar.

Además de reducir la dependencia de la red eléctrica al maximizar el autoconsumo de energía solar en el uso diario, el sistema HiBattery 4020 también garantiza un suministro eléctrico continuo para electrodomésticos esenciales como refrigeradores, iluminación y equipos médicos durante cortes de energía. Asimismo, puede mantener el suministro eléctrico en entornos aislados, como viviendas remotas y entornos autosuficientes sin acceso a la red.

Sistema de Gestión de Energía con IA para un uso más inteligente de la energía y facturas de electricidad más bajas

Una de las tecnologías clave de la serie HiBattery 4020 es el Sistema de Gestión de Energía con IA (AI-EMS) de Hoymiles, basado en un modelo de IA propio entrenado con más de 30 millones de parámetros.

A diferencia de los sistemas tradicionales que dependen de horarios fijos diarios, HiBattery 4020 recalcula dinámicamente las estrategias energéticas cada tres horas en función de los precios de la electricidad, las previsiones meteorológicas y los patrones de consumo del hogar.

Las principales funcionalidades incluyen:

Optimización por tiempo de uso con IA: Un ciclo continuo de 3 horas que ajusta constantemente las estrategias de carga y descarga para obtener los costes de electricidad más bajos.

Un ciclo continuo de 3 horas que ajusta constantemente las estrategias de carga y descarga para obtener los costes de electricidad más bajos. Registro de energía: Un panel visual sencillo que ratrea el consumo de energía, el ahorro y el rendimiento del sistema en tiempo real.

Seguridad y fiabilidad para la vida real

La seguridad es la base de la serie HiBattery 4020. Fabricada con celdas de batería LiFePO4 de grado automoción, el sistema integra protección BMS de 48 capas, equilibrado inteligente de celdas y múltiples medidas de seguridad a nivel de hardware:

Sistema de extinción de incendios por aerosol integrado

Alivio de presión y protección contra sobrecalentamiento de la entrada fotovoltaica

Autocalentamiento inteligente que responde a las condiciones de carga y al excedente solar, para un funcionamiento estable de -20 °C a 55 °C

Resistencia al polvo y al agua con clasificación IP66

Equilibardo CC/CC a nivel de paquete que permite una compatibilidad perfecta entre módulos de batería nuevos y existentes, garantizando una escalabilidad sin complicaciones

Estas características garantizan una durabilidad excepcional tanto en interiores como en exteriores, así como ante accidentes cotidianos.

"El almacenamiento de energía doméstica debe ser fundamentalmente seguro para que sea realmente accessible", señaló el Dr. Yang Bo, consejero delegado de Hoymiles. "HiBattery está diseñado para proporcionar tranquilidad en cualquier situación, desde el uso diario hasta emergencias inesperadas".

La serie HiBattery 4020 estará disponible para su compra en toda Europa a partir de junio de 2026.

Más información en:

https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-x.html

https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-ac.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=EC2EQVqFo0k

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991745/Hoymiles_HiBattery_4020_X_and_4020_AC.jpg

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