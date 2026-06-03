Hoymiles представляет HiBattery 4020 -- серию подключаемых домашних систем накопления энергии, выводя безопасность и интеллектуальное управление солнечной энергетикой на новый уровень

ХАНЧЖОУ, Китай, 3 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hoymiles объявила об официальном запуске новой серии HiBattery 4020 — третьего поколения своих подключаемых домашних систем накопления энергии. В серию входит первая гибридная модель Hoymiles — HiBattery 4020 X, подключаемая непосредственно к фотоэлектрическим модулям, а также модель HiBattery 4020 AC, подключаемая по стороне переменного тока к существующей домашней солнечной энергосистеме и обеспечивающая функцию накопления энергии. Оснащенные аккумуляторами увеличенной емкости, передовыми механизмами защиты и собственной системой искусственного интеллекта, обе эти модели призваны сделать накопление энергии для жилых помещений более безопасным и интеллектуальным, а также помочь владельцам жилья еще больше сократить расходы на электроэнергию.

Hoymiles Officially Launched HiBattery 4020 Series of Plug-In Home Energy Storage Speed Speed Hoymiles HiBattery 4020 Series of Plug-In Home Energy Storage

Высокая производительность и энергетическая независимость для повседневной жизни и чрезвычайных ситуаций

По сравнению с предыдущими поколениями подключаемых аккумуляторных систем серия HiBattery 4020 обеспечивает более высокую емкость батареи и гибкость масштабирования, расширяя возможности домашнего накопления энергии:

Обе модели оснащены аккумулятором емкостью 4 кВт•ч с возможностью расширения до 16 кВт•ч за счет подключения дополнительных модульных аккумуляторных блоков.

Встроенный инвертор мощностью 2500 Вт обеспечивает эффективное преобразование энергии с максимальным КПД преобразования DC/AC до 96,5%, что способствует более эффективному использованию электроэнергии.

Модель HiBattery 4020 X оснащена четырьмя входами MPPT и поддерживает подключение солнечных панелей суммарной мощностью до 4 кВт, обеспечивая оптимальную эффективность выработки солнечной энергии.

Помимо снижения зависимости от энергосети за счет максимального использования солнечной энергии для собственных нужд в повседневной жизни, система HiBattery 4020 также обеспечивает непрерывное электроснабжение критически важных бытовых приборов, таких как холодильники, системы освещения и медицинское оборудование, во время перебоев в работе сети. Система также способна обеспечивать автономное электроснабжение жилья и других объектов, расположенных вдали от цивилизации и не подключенных к центральной сети.

Система управления энергопотреблением на базе искусственного интеллекта (AI-EMS) для оптимизации расхода и снижения затрат на электроэнергию

Одной из ключевых технологий, заложенных в серию HiBattery 4020, является система управления энергопотреблением на базе искусственного интеллекта (AI Energy Management System, AI-EMS) от Hoymiles, построенная на собственной модели ИИ, обученной более чем на 30 миллионах параметров.

В отличие от традиционных систем, работающих по фиксированным суточным графикам, HiBattery 4020 автоматически пересчитывает режим управления энергопотреблением каждые три часа с учетом текущих тарифов на электроэнергию, прогноза погоды и специфики потребления электроэнергии домохозяйством.

Ключевые возможности относятся:

Оптимизация AI-TOU: адаптивный 3-часовой цикл управления, который постоянно корректирует режимы зарядки и разрядки аккумулятора для минимизации затрат на электроэнергию.

адаптивный 3-часовой цикл управления, который постоянно корректирует режимы зарядки и разрядки аккумулятора для минимизации затрат на электроэнергию. Energy Ledger (Панель контроля энергопотребления): простая и наглядная панель управления, позволяющая в режиме реального времени отслеживать динамику энергопотребления, экономию средств и производительность системы.

Безопасность и надежность в реальных условиях эксплуатации

Безопасность является основой серии HiBattery 4020. Система построена на аккумуляторных ячейках LiFePO4 автомобильного класса и оснащена многоуровневой системой защиты, влючающей 48-уровневую систему управления аккумулятором (BMS), интеллектуальную балансировку аккумуляторных ячеек и комплекс аппаратных механизмов безопасности, среди которых:

встроенная система аэрозольного пожаротушения;

система сброса избыточного давления и защита PV-входов от перегрева;

интеллектуальная система самоподогрева, реагирующая на условия зарядки и избыток солнечной генерации и обеспечивающая стабильную работу при температурах от -20℃ до +55℃;

степень защиты корпуса IP66 (пыленепроницаемый и защищен от сильных потоков воды);

балансировка аккумуляторных модулей на уровне батарейного блока посредством технологии DC/DC, обеспечивающая полную совместимость новых и ранее установленных модулей и упрощающая наращивание емкости системы.

Эти решения гарантируют высокую долговечность системы при установке как в помещении, так и под открытым небом, а также устойчивость к нештатным ситуациям, возникающим в ходе повседневной эксплуации.

«Домашняя система накопления энергии должна быть в первую очередь безопасной, только после чего она может стать действительно доступной для широкого круга пользователей, — говорит генеральный директор Hoymiles д-р Ян Бо (Yang Bo). — HiBattery призвана обеспечивать спокойствие и уверенность пользователей в любых ситуациях — от повседневной эксплуатации до непредвиденных чрезвычайных обстоятельств».

Серия HiBattery 4020 поступит в продажу на европейском рынке начиная с июня 2026 года.

Подробнее:

https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-x.html

https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-ac.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=EC2EQVqFo0k

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2991745/Hoymiles_HiBattery_4020_X_and_4020_AC.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2970138/logo_____________1_Logo.jpg