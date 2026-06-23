Hoymiles presenteert de HiBattery 4020-reeks tijdens het evenement 'The Unbreakable Night' in München

MÜNCHEN, 23 juni 2026 /PRNewswire/ -- Hoymiles organiseerde op 22 juni in München met succes een wereldwijd lanceringsevenement voor zijn plug-inbatterij voor thuisgebruik HiBattery 4020 X. Het evenement stond in het teken van 'The Unbreakable Night' en vierde de doorbraak van de reeks op het gebied van uitzonderlijke veiligheid en betrouwbaarheid. Tegelijkertijd onderstreepte het de sterke strategische samenwerkingen met meer dan 180 Europese marktleiders, distributeurs en andere belangrijke belanghebbenden.

HiBattery 4020-reeks: Onbreekbare veiligheid en gemoedsrust

Hoymiles held a launch event for its new HiBattery 4020 X plug-in home battery in Munich Dr. Yang Bo, CEO of Hoymiles, delivered the opening speech at the HiBattery 4020 X launch event

Voortbouwend op de jarenlange toewijding van Hoymiles aan plug-in energieopslagsystemen introduceert de HiBattery 4020-reeks intelligente energieopslag voor thuis.

HiBattery 4020 X: Het eerste hybride model van Hoymiles dat rechtstreeks op PV-modules kan worden aangesloten. Ondersteunt een PV-ingangsvermogen tot 4.000 W via vier onafhankelijke MPPT-kanalen, ideaal voor complexe dak- en balkoninstallaties.

Het eerste hybride model van Hoymiles dat rechtstreeks op PV-modules kan worden aangesloten. Ondersteunt een PV-ingangsvermogen tot 4.000 W via vier onafhankelijke MPPT-kanalen, ideaal voor complexe dak- en balkoninstallaties. HiBattery 4020 AC: Een met wisselstroom gekoppelde oplossing die eenvoudig kan worden geïntegreerd in bestaande zonne-energiesystemen om onmiddellijk energieopslag toe te voegen.

Wat maakt de HiBattery 4020 uniek:

Onbreekbare prestaties : Stapelbare, kabelvrije modules voor eenvoudige uitbreiding van 4 kWh tot 16 kWh, met een hoge DC/AC-efficiëntie van 96,5% voor de voeding van grote huishoudelijke apparaten.

: Stapelbare, kabelvrije modules voor eenvoudige uitbreiding van 4 kWh tot 16 kWh, met een hoge DC/AC-efficiëntie van 96,5% voor de voeding van grote huishoudelijke apparaten. Onbreekbare veiligheid : LiFePO4-cellen van autokwaliteit, een meerlaags batterijbeheersysteem (BMS), brandonderdrukking met aerosol en IP66-bescherming voor maximale betrouwbaarheid onder alle omstandigheden.

: LiFePO4-cellen van autokwaliteit, een meerlaags batterijbeheersysteem (BMS), brandonderdrukking met aerosol en IP66-bescherming voor maximale betrouwbaarheid onder alle omstandigheden. Onbreekbare intelligentie: Een geavanceerd AI-systeem dat het energieverbruik optimaliseert op basis van dynamische tarieven en via het Energy Ledger-dashboard realtime inzicht biedt in de kosten.

Tijdens het evenement ontving de HiBattery 4020-reeks de prestigieuze EUPD Innovation Award. Markus A.W. Hoehner, CEO van EUPD Research, reikte de onderscheiding uit als erkenning voor de uitzonderlijke veiligheid en innovatie ervan.

Onbreekbare partnerschappen: Samen bouwen aan de toekomst

Het lanceringsevenement verwelkomde meer dan 180 gasten, waaronder toonaangevende Europese distributeurs, belangrijke partners, marktleiders en vertegenwoordigers van de media. Partners zoals Tepto en Elektramat namen deel aan sessies waarin ze hun sterke vertrouwen in de HiBattery 4020-reeks uitspraken. De avond werd afgesloten met de activeringsceremonie van de 'Unbreakable Alliance', waarbij de samenwerking met 25 belangrijke Europese klanten werd gevierd en de inzet van Hoymiles voor gezamenlijk succes op lange termijn werd onderstreept.

Dr. Yang Bo, CEO van Hoymiles, verklaarde: "De HiBattery 4020-reeks vormt een belangrijke stap van marktleiderschap in micro-omvormers naar complete energieoplossingen voor woningen. We zetten ons in om veilige en betrouwbare producten te leveren die Europese huishoudens echte gemoedsrust bieden."

Guy Rong, vicepresident van Hoymiles, voegde hieraan toe: "Met de introductie van de HiBattery 4020-serie hebben we een volledig en betrouwbaar energie-ecosysteem voor huiseigenaren gecreëerd."

Nu Europa verder evolueert naar een meer gedecentraliseerde energietoekomst, blijft Hoymiles zich inzetten voor veilige en betrouwbare oplossingen voor zonne-energie en energieopslag, geheel in de geest van 'The Unbreakable Night'.

HiBattery 4020 X: https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-x.html

HiBattery 4020 AC: https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-ac.html

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