Hoymiles dévoile la série HiBattery 4020 lors de l'événement « The Unbreakable Night » à Munich

MUNICH, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 22 juin, Hoymiles a organisé à Munich un événement de lancement mondial de sa batterie résidentielle rechargeable HiBattery 4020 X. Sous le thème « Unbreakable Night », cet événement a célébré les avancées majeures de la série en matière de sécurité et de fiabilité extrêmes, tout en renforçant des partenariats stratégiques solides avec plus de 180 leaders, distributeurs et acteurs clés du secteur en Europe.

Série HiBattery 4020 : une sécurité à toute épreuve et une tranquillité d'esprit garantie

Hoymiles held a launch event for its new HiBattery 4020 X plug-in home battery in Munich Dr. Yang Bo, CEO of Hoymiles, delivered the opening speech at the HiBattery 4020 X launch event

S'appuyant sur l'engagement de longue date de Hoymiles en faveur des systèmes de stockage d'énergie rechargeables, la série HiBattery 4020 marque l'arrivée d'un système intelligent de stockage d'énergie pour la maison.

HiBattery 4020 X : le premier modèle hybride de Hoymiles qui se connecte directement aux modules photovoltaïques. Prend en charge une puissance d'entrée photovoltaïque allant jusqu'à 4 000 W via 4 canaux MPPT indépendants, idéal pour les toitures complexes et les installations sur balcon.

le premier modèle hybride de Hoymiles qui se connecte directement aux modules photovoltaïques. Prend en charge une puissance d'entrée photovoltaïque allant jusqu'à 4 000 W via 4 canaux MPPT indépendants, idéal pour les toitures complexes et les installations sur balcon. HiBattery 4020 AC : une solution à couplage CA qui s'intègre facilement aux installations solaires existantes pour ajouter instantanément une capacité de stockage.

Ce qui distingue la série HiBattery 4020 :

Des performances à toute épreuve : modules empilables et sans câble permettant une extension aisée de 4 kWh à 16 kWh, avec un rendement CC/CA élevé de 96,5 % pour alimenter les principaux appareils électroménagers.

: modules empilables et sans câble permettant une extension aisée de 4 kWh à 16 kWh, avec un rendement CC/CA élevé de 96,5 % pour alimenter les principaux appareils électroménagers. Une sécurité à toute épreuve : cellules LiFePO4 de qualité automobile, système de gestion de batterie (BMS) multicouche, système d'extinction d'incendie par aérosol et indice de protection IP66 pour une fiabilité maximale en toutes circonstances.

: cellules LiFePO4 de qualité automobile, système de gestion de batterie (BMS) multicouche, système d'extinction d'incendie par aérosol et indice de protection IP66 pour une fiabilité maximale en toutes circonstances. Une intelligence à toute épreuve : système d'IA avancé qui optimise la consommation d'énergie en fonction des tarifs dynamiques et offre une transparence des coûts en temps réel via le tableau de bord Energy Ledger.

Au cours de cet événement, la série HiBattery 4020 a reçu le prestigieux prix EUPD Innovation Award. Markus A.W. Hoehner, PDG d'EUPD Research, a remis cette distinction, saluant ainsi l'excellence de ce produit en matière de sécurité et d'innovation.

Des partenariats à toute épreuve : construire l'avenir ensemble

L'événement de lancement a réuni plus de 180 invités, parmi lesquels des distributeurs européens de premier plan, des partenaires clés, des leaders du secteur et des représentants des médias. Des partenaires tels que Tepto et Elektramat ont participé à des sessions de discussion, exprimant leur pleine confiance envers la série HiBattery 4020. La soirée s'est achevée par la cérémonie de lancement de l'« Unbreakable Alliance », qui a rendu hommage aux partenariats noués avec 25 clients européens clés et réaffirmé l'engagement de Hoymiles en faveur d'une réussite collaborative à long terme.

Le Dr Yang Bo, PDG de Hoymiles, a déclaré : « La série HiBattery 4020 marque une avancée majeure, nous permettant de passer du statut de leader dans le domaine des micro-onduleurs à celui de fournisseur de solutions énergétiques complètes pour la maison. Nous nous engageons à proposer des produits sûrs et fiables qui apportent une véritable tranquillité d'esprit aux foyers européens ».

Guy Rong, vice-président de Hoymiles, a ajouté : « Avec le lancement de la série HiBattery 4020, nous avons mis en place un écosystème énergétique complet et fiable pour les particuliers ».

À l'heure où l'Europe s'oriente vers un avenir énergétique plus décentralisé, Hoymiles continue de s'engager en faveur de solutions solaires associées à un système de stockage sûres et fiables, dans l'esprit de « The Unbreakable Night ».

HiBattery 4020 X : https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-x.html

HiBattery 4020 AC : https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-ac.html

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