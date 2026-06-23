Hoymiles prezentuje produkty z serii HiBattery 4020 podczas wydarzenia "The Unbreakable Night" w Monachium

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Hoymiles Power Electronics Inc.

Jun 23, 2026, 05:48 ET

MONACHIUM, 23 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowa premiera domowego akumulatora Hoymiles HiBattery 4020 X typu plug-in zakończyła się sukcesem 22 czerwca w Monachium. Opierając się na haśle przewodnim „Noc nie do przebicia" (Unbreakable night), wydarzenie było okazją do celebrowania przełomowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa w ekstremalnych warunkach i niezawodności, umacniając jednocześnie solidne partnerstwa strategiczne z ponad 180 liderami branżowymi z Europy, dystrybutorami i kluczowymi interesariuszami.

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Hoymiles held a launch event for its new HiBattery 4020 X plug-in home battery in Munich
Hoymiles held a launch event for its new HiBattery 4020 X plug-in home battery in Munich
Dr. Yang Bo, CEO of Hoymiles, delivered the opening speech at the HiBattery 4020 X launch event
Dr. Yang Bo, CEO of Hoymiles, delivered the opening speech at the HiBattery 4020 X launch event

Seria HiBattery 4020: Zapewnia niezłomne bezpieczeństwo i spokój ducha

Opierając się na długoletnim zaangażowaniu marki Hoymiles w produkcję systemów magazynowania energii typu plug-in, produkty serii HiBattery 4020 prezentują inteligentne rozwiązania magazynowania energii dla domów.

  • HiBattery 4020 X: Pierwszy hybrydowy model Hoymiles, który podłączany jest bezpośrednio do instalacji fotowoltaicznej. Przygotowany na moc wejściową PV na poziomie 4 000 W za pośrednictwem czterech niezależnych kanałów MPPT – idealny na dachy o złożonej konstrukcji i na balkony.
  • HiBattery 4020 AC: Rozwiązanie ze sprzężeniem AC, które z łatwością może być dostosowane do istniejących instalacji solarnych, aby użytkownicy mogli natychmiastowo uzyskać funkcję magazynowania.

Co wyróżnia produkty HiBattery 4020:

  • Parametry nie do przebicia: Bezprzewodowe moduły z możliwością układania jeden na drugim umożliwiają prostą rozbudowę od 4 kWh do 16 kWh, zapewniając wysoką wydajność DC/AC na poziomie 96,5% aby zasilić najważniejsze urządzenia domowe.
  • Bezpieczeństwo nie do przebicia: Ogniwa LiFePO4 klasy samochodowej, wielowarstwowy system zarządzania akumulatorem (BMS), aerozolowy system gaśniczy i poziom ochrony IP66 na potrzeby maksymalnej niezawodności w każdych warunkach.
  • Inteligencja nie do przebicia: Zaawansowany system AI, który optymalizuje zużycie energii w oparciu o taryfy dynamicznie i zapewnia transparentność kosztów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem pulpitu Energy Ledger.

Podczas wydarzenia produkty z serii HiBattery 4020 zostały wyróżnione nagrodą za innowacyjność EUPD Innovation Award. Markus A.W Hoehner, dyrektor generalny EUPD Research, wręczył tę nagrodę w uznaniu za wybitne bezpieczeństwo i innowacyjność.

Partnerstwa nie do przebicia: Wspólne budowanie przyszłości

Wydarzenie zgromadziło ponad 180 gości, w tym czołowych europejskich dystrybutorów, kluczowych partnerów, liderów branżowych i przedstawicieli świata mediów. Przedstawiciele takich partnerów jak Tepto i Elektramat dołączyli do sesji dyskusyjnych, wyrażając pełne zaufanie do produktów z serii HiBattery 4020. Zwieńczeniem wieczoru była ceremonia „Unbreakable Alliance" (Nierozerwalny sojusz), jako uhonorowanie partnerstw z 25 kluczowymi europejskimi klientami i potwierdzenie zaangażowania firmy Hoymiles we wspólny długofalowy sukces.

Dr. Yang Bo, dyrektor generalny Hoymiles, powiedział: "Produkty z serii HiBattery 4020 są ważnym krokiem na drodze od czołowej pozycji w obszarze mikroinwerterów do kompleksowych rozwiązań energetycznych dla domów. Kierujemy się zobowiązaniem do zapewnienia bezpiecznych i niezawodnych produktów, które przynoszą europejskim domom prawdziwy spokój ducha".

Guy Rong, wiceprezes Hoymiles, dodał: "Wprowadzenia na rynek serii HiBattery4020 oznacza budowę pełnego, niezawodnego ekosystemu energetycznego dla właścicieli domów".

Podczas, gdy Europa zmierza ku bardziej zdecentralizowanej przyszłości energetyki, Hoymiles nieustannie angażuje się w dostarczanie bezpiecznych, niezawodnych rozwiązań łączących w sobie instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii - zgodnie z duchem „Nocy nie do przebicia".

HiBattery 4020 X: https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-x.html
HiBattery 4020 AC: https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-ac.html

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