Spoločnosť Hoymiles predstavuje na podujatí „The Unbreakable Night" v Mníchove sériu HiBattery 4020
News provided byHoymiles Power Electronics Inc.
Jun 23, 2026, 14:38 ET
MNÍCHOV, 23. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hoymiles úspešne usporiadala 22. júna v Mníchove globálne podujatie pri príležitosti uvedenia svojho plug-in domáceho batériového úložiska HiBattery 4020 X. Podujatie pod názvom „The Unbreakable Night" (Neporaziteľná noc) bolo venované oslave prelomovej série, čo sa týka extrémnej bezpečnosti a spoľahlivosti a zároveň posilnilo silné strategické partnerstvá s viac ako 180 európskymi lídrami v tomto odvetví, distribútormi a kľúčovými zainteresovanými stranami.
Séria HiBattery 4020: pre neprekonateľnú bezpečnosť a bezstarostnosť
Stavajúc na dlhodobom odhodlaní spoločnosti Hoymiles v oblasti plug-in batériových úložísk predstavuje séria HiBattery 4020 inteligentné domáce úložisko energie.
- HiBattery 4020 X: prvý hybridný model od spoločnosti Hoymiles, ktorý sa pripája priamo k fotovoltickým modulom. Podporuje fotovoltický vstup s výkonom až 4 000 W prostredníctvom 4 nezávislých kanálov sledovania bodu maximálneho výkonu (MPPT) – ideálne pre zložité inštalácie na strechy a balkóny.
- HiBattery 4020 AC: riešenie s prepojením na striedavý prúd, ktoré sa dá ľahko dodatočne namontovať do existujúcich solárnych systémov a okamžite pridá kapacitu úložiska.
Výnimočnosť séria HiBattery 4020:
- Neprekonateľný výkon: stohovateľné, bezkáblové moduly pre jednoduché rozšírenie kapacity zo 4 kWh na 16 kWh s vysokou účinnosťou jednosmerného/striedavého prúdu až 96,5 % na napájanie hlavných domácich spotrebičov.
- Neprekonateľná bezpečnosť: lítium-železo-fosfátové články LiFePO4 automobilovej triedy, viacúrovňový systém riadenia batérie (BMS), aerosólový hasiaci systém a stupeň krytia IP66 pre maximálnu spoľahlivosť za všetkých podmienok.
- Neprekonateľná inteligencia: moderný systém umelej inteligencie, ktorý optimalizuje spotrebu energie na základe dynamických taríf a poskytuje transparentnosť nákladov v reálnom čase prostredníctvom ovládacieho panela Energy Ledger.
Počas podujatia získala batéria radu HiBattery 4020 prestížne ocenenie EUPD za inovácie. Markus A.W. Hoehner, generálny riaditeľ spoločnosti EUPD Research, odovzdal toto ocenenie na znak uznania jej vynikajúcej bezpečnosti a inovácií.
Neprekonateľné partnerstvá: budúcnosť budujeme spoločne
Úvodného podujatia sa zúčastnilo viac ako 180 hostí vrátane popredných európskych distribútorov, kľúčových partnerov, lídrov v odvetví a médií. Partneri ako Tepto a Elektramat sa zúčastnili stretnutí a vyjadrili silnú dôveru v sériu HiBattery 4020. Večer vyvrcholil slávnostným uvedením do prevádzky pod názvom „Neprekonateľná aliancia" na oslavu partnerstiev s 25 kľúčovými európskymi klientmi a posilnenie záväzku spoločnosti Hoymiles k dlhodobému spoločnému úspechu.
Dr. Yang Bo, generálny riaditeľ spoločnosti Hoymiles, uviedol: „Séria HiBattery 4020 predstavuje významný krok od vedúceho postavenia v oblasti mikroinvertorov ku kompletným energetickým riešeniam pre domácnosti. Zaviazali sme sa dodávať bezpečné a spoľahlivé produkty, ktoré prinesú európskym domácnostiam skutočný pocit bezstarostnosti."
Guy Rong, viceprezident spoločnosti Hoymiles, dodal: „Spustením série HiBattery 4020 sme vybudovali kompletný a spoľahlivý energetický ekosystém pre majiteľov domov."
Zatiaľ čo Európa smeruje k decentralizovanejšej energetickej budúcnosti, spoločnosť Hoymiles je aj naďalej odhodlaná poskytovať bezpečné a spoľahlivé riešenia kombinovaných solárnych a batériových systémov – zostávajúc verná sloganu „The Unbreakable Night".
HiBattery 4020 X: https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-x.html
HiBattery 4020 AC: https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-ac.html
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